سياسة
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"البرغر" أصغر مما يبدو عليه.. دعوات قضائية ضد "ماكدونالدز" و"وينديز"
أثارت دعوى تقدم بها رجل أمريكي ضد عمالقة الوجبات السريعة "ماكدونالدز" و"وينديز" ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر المشتكي أن الشركتين تستخدمان إعلانات مضللة لغايات تجارية.
"البرغر" أصغر مما يبدو عليه.. دعوات قضائية ضد "ماكدونالدز" و"وينديز"
"البرغر" أصغر مما يبدو عليه.. دعوات قضائية ضد "ماكدونالدز" و"وينديز"
20 مايو 2022

تقدم رجل من نيويورك بدعوى ضد شركتَي "ماكدونالدز" و"وينديز" للوجبات السريعة, متهماً الشركتين باستخدام إعلانات مضللة تظهر البرغر أكبر بكثير مما هو عليه في الواقع.

وطالب الرجل بالحصول على تعويضات بقيمة 50 مليون دولار (40.3 مليون جنيه إسترليني) لنفسه ولعملاء آخرين تعرضوا للخداع أيضاً.

ويواجه "برغر كينغ" بدوره دعوى قضائية مماثلة في فلوريدا منذ مارس/آذار الماضي، من قبل نفس شركات المحاماة التي تتولى القضية في نيويورك.

ووقع العديد من الأشخاص على هذه الدعوى. ولم يقدم برغر كينغ أي رد على ذلك في المحكمة.

وحسب ما جاء في الشكوى فإن هذه الإعلانات "غير عادلة وتضر بالمستهلكين مالياً لأنهم يتلقون أغذية أقل قيمة مما وعدت به".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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