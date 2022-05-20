سياسة
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تركيا.. تَعرّف موعد تداوُل السيارة "Togg" المحلية
قال المدير العام لشركة توغ "Togg" محمد كرجان قرة قاش إن السيارة المحلية توغ ستُرى في الشوارع اعتباراً من مارس/آذار 2023، في تصريحات حول مشروع السيارات المحلي.
تركيا.. تَعرّف موعد تداوُل السيارة "Togg" المحلية
السيارة التركية توغ "Togg" محلية الصنع ستسير  في الشوراع عام مئوية الجمهورية التركية / AA
20 مايو 2022

قال المدير العام لشركة توغ "Togg" محمد كرجان قرة قاش إن السيارة المحلية توغ ستُرى في الشوارع اعتباراً من مارس/آذار 2023، في تصريحات حول مشروع السيارات المحلي.

وكانت السيارة التركية توغ "Togg" قُدمت للجمهور في مدينة سامسون بمناسبة الخميس بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

في الشوارع اعتباراً من مارس 2023

وصرح قرة قاش بأنهم كانوا سعداء لمشاركة خبراتهم وآخر حالة للمشروع مع الشباب في سامسون في مثل هذا اليوم، وذكّر أيضاً بأنهم عقدوا اجتماعات مع رجال ورواد الأعمال قائلاً: "عندما تخرج سيارتنا إلى العلن، يكون المالك الأول معروفًا. إذا كنتم تتذكرون، فقد حجزناها لرئيسنا عند إطلاقها في عام 2019. لقد اقترب الوقت الآن وسنبدأ في رؤيتها في الشوارع اعتباراً من مارس 2023".

وأردف: "سنزيد إنتاجنا بسرعة حتى نتمكن من رؤية توغ (Togg) على الطرق. لم نبدأ في جمع طلبات الحجز بعد لكن لا يزال لدينا متسع من الوقت ويمكننا تقييم وحل هذه المشكلة في النصف الثاني من العام، لكننا لم نتخذ مثل هذا قرار في مجلس الإدارة بعد".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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