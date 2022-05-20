سياسة
2 دقيقة قراءة
تزامناً مع زيارة بايدن لآسيا.. بكين تطلق مناورات عسكرية ببحر الصين
أطلقت الصين مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية واليابان التي تركز بشكل كبير على مواجهة التهديد المتصوّر من جانب بكين.
تزامناً مع زيارة بايدن لآسيا.. بكين تطلق مناورات عسكرية ببحر الصين
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكوريا الجنوبية واليابان تركز بشكل كبير على مواجهة التهديد المتصوّر من جانب بكين / AP
20 مايو 2022

تجري الصين مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية واليابان والتي تركز بشكل كبير على مواجهة التهديد المتصوّر من جانب بكين.

وقال مكتب إدارة السلامة البحرية في مقاطعة جزيرة هاينان جنوباً إن التدريبات بدأت الخميس وستستمر حتى يوم الاثنين.

وأضاف أن السفن الأخرى ستُمنع دخول المنطقة لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل.

وتطالب الصين بالسيادة شبه التامة على بحر الصين الجنوبي، وأصبح هذا الممر المائي الحيوي نقطة اشتعال محتملة للصراع في آسيا.

ولا تتخذ الولايات المتحدة موقفاً أجنبياً بشأن قضية السيادة، ولكنها تصرّ على الحق في العمل بحُريّة في البحر، وكثيراً ما تُبحر السفن الحربية الأمريكية بالقرب من الجزر العسكرية التي تسيطر عليها الصين في المنطقة فيما يطلق عليها ”عمليات حرية الملاحة”.

وتحتج الصين دائماً على مثل هذه المهمات، وتصفها بأنها استفزازات متعمدة تعرض السلام والاستقرار للخطر. ولتأكيد مطالبها شيدت مهابط طائرات وبنية تحتية عسكرية أخرى فوق جزر صناعية مبنية على الشعاب المرجانية والجزر المرجانية.

كذلك لكل من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان أيضاً مطالبات متداخلة في بحر الصين الجنوبي.

منذ بداية الشهر نفذت حاملة الطائرات الصينية ”لياونينغ” الأولى من نوعها مهمة في بحر اليابان وصفتها وزارة الدفاع بأنها ”تدريب روتيني” يهدف إلى تعزيز الأداء ”بما يتماشى مع القانون الدولي والممارسات الدولية ذات الصلة، ولا يستهدف أي طرف”.

وأفادت تقارير إعلامية صينية بأن الصين أطلقت أيضاً قاذفتين طويلتَي المدى من طراز H-6 ذواتي قدرات نووية عبر المنطقة يوم الأربعاء.

وفي أثناء زيارته لليابان سيلتقي بايدن يوم الثلاثاء نظراءه من قادة التحالف الاستراتيجي في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ المعروف باسم ”الرباعي”، الذي يضمّ أستراليا والهند واليابان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us