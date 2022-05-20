تحتفل شركة الخطوط الجوية الوطنية التركية والعلامة التجارية العالمية THY بالذكرى 89 لتأسيسها. في 20 مايو/أيار 1933، بدأت الخطوط الجوية التركية رحلاتها بخمس طائرات. اليوم زادت الشركة أسطول طائراتها ليصبح عدده 372 طائرة كما وسّعت شبكة رحلاتها إلى 128 دولة و331 مدينة و336 مطاراً. تشمل وجهات رحلاتها 53 مطاراً في 51 مدينة محلية، فيما تقصد 283 مطاراً في 280 مدينة في 128 دولة.

من خلال شبكة الطيران هذه تعد الخطوط الجوية التركية "شركة الطيران التي تطير إلى أكبر عدد من البلدان والوجهات الدولية في العالم" وتبرز باعتبارها "شركة الطيران التي تقدم أكبر عدد من الاتصالات بين البلدان في العالم".

الخطوط الجوية التركية تقدم عملاً جاداً من ناحية الموظفين، وهي مدينة بنجاحها لجهودهم وتفانيهم، ويصل عدد العاملين في الشركة إلى 60 ألفاً، 27 ألفاً منهم تحت العلامة التجارية الرئيسية.

تاسع أكبر شركة

تملك الخطوط الجوية التركية أسطولاً مكوناً من 372 طائرة، منها 248 طائرة ضيقة البدن، و104 طائرات عريضة البدن، و20 طائرة شحن، وتبرز باعتبارها تاسع أكبر شركة في العالم من حيث حجم الأسطول بين شركات الطيران الخاصة بالركاب.

رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط الجوية التركية أحمد بولاد قال إنهم في طريقهم إلى أن يصبحوا علامة تجارية عالمية، فقد رفعوا جودة خدماتهم إلى أعلى مستوى من دون التضحية بسلامة الطيران وهم يواصلون تحسينها. مشيراً إلى أن الخطوط الجوية التركية من أكثر الشركات التركية ذات المكاتب التمثيلية خارج تركيا.

وقال بولاد إنهم يسهمون في السياحة والاقتصاد في البلاد مع كل وجهة جديدة يفتحونها. مضيفاً أن إجمالي إيرادات العام الماضي زاد بنسبة 81% عن 2019 وبلغ 10.7 مليار دولار، فيما زادت عائدات الشحن بأكثر من الضعف إلى 4 مليارات دولار.

بدأنا بأرباح عالية

وحول انخفاض المصاريف التشغيلية في نفس الفترة أفاد بولاد بأن صافي الربح التشغيلي ارتفع بنسبة 117.9% في عام 2021 مقارنة بعام 2019 وبلغ 1.3 مليار دولار.

وقال بولاد: "استمر التحسن المستدام الذي حققناه بتحويل الأزمة إلى فرصة في الربع الأول من عام 2022. في هذه الفترة حققنا أعلى ربح للربع الأول في تاريخنا وحققنا صافي ربح 161 مليون دولار".