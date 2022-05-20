سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: تصنيع طرادات "ميلغم" لصالح باكستان متواصل وتسليمها في 2023
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مشروع تصنيع طردات "ميلغم" لصالح البحرية الباكستانية جارٍ على قدم وساق لتسليمها عام 2023، تأكيداً للروابط المتينة التي تجمع البلدين.
أردوغان: تصنيع طرادات "ميلغم" لصالح باكستان متواصل وتسليمها في 2023
مراسم إنزال السفينة الثالثة إلى البحر، في مدينة كراتشي بباكستان، في إطار المشروع الذي تنفذه تركيا  / AA
20 مايو 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن مشروع تصنيع طرادات "ميلغم" لمصلحة باكستان جار على قدم وساق، وسيبدأ تسليمها اعتباراً من العام المقبل.

جاء ذلك في رسالة مصورة موجهة إلى مراسم إنزال السفينة الثالثة إلى البحر، في مدينة كراتشي بباكستان، في إطار المشروع الذي تنفذه تركيا، ويشمل بناء 4 سفن (طرادات) من أجل البحرية الباكستانية.

وشارك في مراسم إنزال السفينة "بدر" وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ومن الجانب الباكستاني رئيس الوزراء شهباز شريف ووزير الإنتاج الدفاعي محمد إصرار تارين.

وأضاف الرئيس أردوغان أن تركيا وباكستان تربطهما علاقات تاريخية متجذرة، وأن مشروع تصنيع الطرادات يمثل أبرز مثال ملموس على تلك الروابط في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أنه سيجري إنزال سفينة أخرى إلى البحر تحمل اسم "كايبار" بإسطنبول في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأفاد بأن بناء السفن التي ستكون مزودة بأحدث الأسلحة والمستشعرات التي طورتها تركيا يجري كما هو مخطط رغم ظروف جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

ولفت إلى أنه سيجري البدء بتسليم تلك السفن القادرة على إجراء مهام عسكرية مختلفة بما في ذلك الدفاع الجوي والدفاع تحت الماء اعتباراً من أغسطس/آب 2023.

وأوضح الرئيس التركي أنه سيجري تسليم السفن تباعاً بفاصل 6 أشهر.

وتابع: "يوجد العديد من مشاريع الصناعات الدفاعية الأخرى التي ننفذها مع أشقائنا الباكستانيين، من المروحيات إلى الطائرات".

وأكد أن تلك المشاريع التي ستنفذ على مراحل متتالية ستوطد الصداقة أكثر بين البلدين.

وأكد أن تركيا وباكستان ستواصلان المضي معاً عبر الحفاظ على استقرارهما والأخوة التي تجمعهما وزيادة قوة الدولتين.

وفي 2018 وقعت أنقرة وإسلام آباد صفقة لإنتاج شركة "أسفات" التركية 4 طرادات في إطار مشروع "ميلغم" لمصلحة البحرية الباكستانية، على أن يجري تصنيع اثنين منها في تركيا، ومثلهما في باكستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us