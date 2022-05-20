قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن مشروع تصنيع طرادات "ميلغم" لمصلحة باكستان جار على قدم وساق، وسيبدأ تسليمها اعتباراً من العام المقبل.

جاء ذلك في رسالة مصورة موجهة إلى مراسم إنزال السفينة الثالثة إلى البحر، في مدينة كراتشي بباكستان، في إطار المشروع الذي تنفذه تركيا، ويشمل بناء 4 سفن (طرادات) من أجل البحرية الباكستانية.

وشارك في مراسم إنزال السفينة "بدر" وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ومن الجانب الباكستاني رئيس الوزراء شهباز شريف ووزير الإنتاج الدفاعي محمد إصرار تارين.

وأضاف الرئيس أردوغان أن تركيا وباكستان تربطهما علاقات تاريخية متجذرة، وأن مشروع تصنيع الطرادات يمثل أبرز مثال ملموس على تلك الروابط في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أنه سيجري إنزال سفينة أخرى إلى البحر تحمل اسم "كايبار" بإسطنبول في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأفاد بأن بناء السفن التي ستكون مزودة بأحدث الأسلحة والمستشعرات التي طورتها تركيا يجري كما هو مخطط رغم ظروف جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

ولفت إلى أنه سيجري البدء بتسليم تلك السفن القادرة على إجراء مهام عسكرية مختلفة بما في ذلك الدفاع الجوي والدفاع تحت الماء اعتباراً من أغسطس/آب 2023.

وأوضح الرئيس التركي أنه سيجري تسليم السفن تباعاً بفاصل 6 أشهر.

وتابع: "يوجد العديد من مشاريع الصناعات الدفاعية الأخرى التي ننفذها مع أشقائنا الباكستانيين، من المروحيات إلى الطائرات".

وأكد أن تلك المشاريع التي ستنفذ على مراحل متتالية ستوطد الصداقة أكثر بين البلدين.

وأكد أن تركيا وباكستان ستواصلان المضي معاً عبر الحفاظ على استقرارهما والأخوة التي تجمعهما وزيادة قوة الدولتين.

وفي 2018 وقعت أنقرة وإسلام آباد صفقة لإنتاج شركة "أسفات" التركية 4 طرادات في إطار مشروع "ميلغم" لمصلحة البحرية الباكستانية، على أن يجري تصنيع اثنين منها في تركيا، ومثلهما في باكستان.