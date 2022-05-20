سياسة
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الثالثة عالمياً.. "الراية الزرقاء" ترفرف على الشواطئ التركية
احتلت تركيا المركز الثالث عالمياً بعدد الشواطئ الحاصلة على الراية الزرقاء لعام 2022. وذلك وفق معايير بيئية وصحية حددتها مؤسسة التعليم البيئي الدولي الأهلي.
الثالثة عالمياً.. "الراية الزرقاء" ترفرف على الشواطئ التركية
ساحل فتحية في ولاية موغلا / AA
20 مايو 2022

صرح وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي بأن بلاده احتلت المركز الثالث عالمياً بعدد الشواطئ الحاصلة على الراية الزرقاء.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة، حول حفل جوائز الراية الزرقاء لعام 2022 الذي تنظمه مؤسسة التعليم البيئي الدولي الأهلي (FEE)، مقرها في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وأشار أرصوي إلى أن تركيا حافظت هذه السنة أيضاً على مركزها الثالث عالميا بعد إسبانيا واليونان في عدد الرايات الزرقاء الممنوحة للشواطئ التي تتوفر فيها المعايير البيئية الصحية العالمية.

وأوضح أن الوزارة تخطط لاعتلاء المرتبة الأولى عالمياً في عدد الشواطئ التي ترفع الراية الزرقاء في 2023.

ولفت إلى أن الراية الزرقاء سترفرف هذا العام في الشواطئ العامة التي جرى افتتاحها في أنطاليا وموغلا، فيما حصلت سابقاً 5 شواطئ عامة في أنطاليا وشاطئ عام في موغلا على حق رفع الراية الزرقاء.

الراية الزرقاء ترفرف لأول مرة في بحيرة إزنيك

حسب حفل جوائز الراية الزرقاء استطاعت تركيا رفع عدد الشواطئ الحاصلة على الراية الزرقاء من 519 العام الماضي إلى 531 حالياً.

كما منح شاطئ "إنجيرالتي" في بحيرة إزنيك بمدينة بورصة الراية الزرقاء لأول مرة.

وتمنح الراية الزرقاء وفقاً لعدة معايير دولية كجودة ونظافة المياه البحرية والفاعليات الهادفة إلى التوعية البيئية والعناية بإدارة البيئة وجودة الخدمات المقدمة والتدابير الأمنية في المناطق السياحية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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