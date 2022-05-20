قال قائد كتيبة آزوف الأوكرانية في بيان مصوّر نُشر الجمعة إن المدنيين والمقاتلين المصابين بجروح خطيرة أُجلوا من مصنع آزوفستال في ماريوبول.

وذكر القائد دنيس بروكوبينكو في الفيديو الذي بث على موقع تيليغرام: "لقد أكدنا باستمرار أهم ثلاثة شروط لنا: المدنيون والجرحى والقتلى".

وتابع: "جرى إجلاء المدنيين. تلقى المصابون بجروح خطيرة المساعدة اللازمة وأُجلوا على أن يجري تبادلهم فيما بعد وتسليمهم للأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا".

وقال بروكوبينكو إن عملية نقل القتلى من مصنع أزوفستال آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في ماريوبول لا تزال جارية".

قواعد عسكرية روسية جديدة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجمعة أن بلاده ستُنشئ 12 قاعدة عسكرية جديدة غرب البلاد رداً على تعزيز حلف شمال الأطلسي (ناتو) قواته وتوسعه المنتظر في فنلندا والسويد.

وقال شويغو أمام مسؤولي وزارته والجيش: "بحلول نهاية العام (سيجري إنشاء) 12 قاعدة عسكرية وستُنشر وحدات في المنطقة العسكرية في الغرب"، من دون تحديد طبيعة هذه المنشآت ولا حجمها.

وأشار إلى "تزايد التهديدات العسكرية على الحدود الروسية"، معدّداً خصوصاً مناورات الناتو "ديفندر يوروب" Defender Europe الجارية حالياً للغرب وجنوب غرب روسيا وكذلك في القطب الشمالي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار إلى أن الردّ الروسي على هذا التوسع سيُحدّد بناء على نشر الناتو قواته في هاتين الدولتين، لكنّه قلّل من أهمية انضمام فنلندا والسويد المنتظر للحلف.

"لقد دُمّرت دونباس"

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية الجمعة إن القوات الروسية كثفت هجومها في منطقة دونباس شرق البلاد باستخدام المدفعية وقاذفات الصواريخ والطائرات لتدمير الدفاعات حول دونيتسك.

وأضافت في بيان أن "العدو الروسي شن قصفاً مدفعياً مكثفاً على البنية التحتية المدنية، شمل استخدام قاذفات صواريخ متعددة". وتابع: "لقد دُمرت منطقة دونباس بالكامل".