سياسة
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شاهد| باكستان.. إنزال السفينة "بدر" في البحر بحضور وزير الدفاع التركي
جرى حفل إنزال السفينة "بدر" في البحر بمدينة كراتشي الباكستانية، اليوم الجمعة، وذلك بمراسم رسمية حضرها وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ضمن مشروع "ميلغم" الذي تنفذه أنقرة لمصلحة إسلام أباد.
شاهد| باكستان.. إنزال السفينة "بدر" في البحر بحضور وزير الدفاع التركي
باكستان.. إنزال السفينة "بدر" في البحر بحضور وزير الدفاع التركي (وزارة الدفاع التركية) / Others
20 مايو 2022

أقيمت في مدينة كراتشي الباكستانية، اليوم الجمعة، مراسم إنزال السفينة الثالثة "بدر" في البحر ضمن مشروع "ميلغم" الذي تنفذه أنقرة لمصلحة إسلام أباد.

وحضر المراسم وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ومن باكستان رئيس الوزراء شهباز شريف، ووزير الإنتاج الدفاعي محمد إصرار تارين.

وأعرب أقار عن سعادته بزيارة باكستان الصديقة والشقيقة مرة أخرى، مضيفاً: "لقد وصلنا اليوم إلى مرحلة مهمة أخرى من مشروع طرادات ميلغم للقوات المسلحة الباكستانية".

ولفت إلى مميزات الطراد "بدر"، موضحاً أنه سيكون "أحد أكثر المنصات السطحية تقدماً من الناحية التكنولوجية للبحرية الباكستانية".

وأضاف أن "السفن المجهزة بأجهزة استشعار حديثة ستقدم مساهمة كبيرة في قدرات البحرية الباكستانية، حيث بإمكانها إطلاق صواريخ أرض ـ أرض، وأرض ـ جو، وصواريخ مضادة للغواصات، ومجهزة بقيادة متقدمة ونظام تحكم، وأحدث المعدات".

وأشار إلى أن أول سفينة "بي إن إس بابور" من فئة "ميلغم" بُنيت في تركيا للبحرية الباكستانية حيث جرى إنزالها في البحر بمراسم نظمت في 15 أغسطس/آب 2021 في قيادة حوض بناء السفن بإسطنبول، وحضرها الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الباكستاني عارف علوي.

وأوضح أنه من المقرر أن تدخل السفينة "بي إن إس بابور" الخدمة في 2023، والسفينة الثانية "بي إن إس بدر" عام 2024.

وفي 2018، وقعت أنقرة وإسلام آباد صفقة لإنتاج شركة "أسفات" التركية 4 طرادات في إطار مشروع "ميلغم" لمصلحة البحرية الباكستانية، على أن يجري تصنيع اثنين منها في تركيا، ومثلهما في باكستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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