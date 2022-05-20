سياسة
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بريطانيا ترفع قيود تصدير منتجات الصناعات الدفاعية إلى تركيا
أعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير، أن بريطانيا رفعت حظر تصدير الصناعات الدفاعية المفروض على تركيا، في الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمة الأوكرانية، وتتعزز فيه الضغوط الغربية على روسيا.
بريطانيا ترفع قيود تصدير منتجات الصناعات الدفاعية إلى تركيا
رئيس الصناعات الدفاعية التركي يعلن أن بريطانيا رفعت القيود المفروضة على تصدير منتجات الصناعات الدفاعية إلى تركيا  / AA
20 مايو 2022

أعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير، أن بريطانيا رفعت القيود المفروضة على تصدير منتجات الصناعات الدفاعية إلى تركيا.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الجمعة، خلال زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن.

وأشار إلى أن لقاءاته مع المسؤولين البريطانيين كانت مثمرة، بحثوا خلالها آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية، وفرص التعاون في البلدان الأخرى.

وأكد دمير أن بريطانيا رفعت جميع القيود المفروضة على تصدير منتجات الصناعات الدفاعية إلى تركيا.

وأوضح: "لم يبق أي منتج مدرج في القائمة التي وضعتها السلطات البريطانية لحظر بيع منتجات الصناعات الدفاعية لتركيا في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2021"، مؤكداً أن جميع المنتجات الدفاعية أزيلت من القائمة وأصبحت قابلة للتصدير.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع الهجوم الروسي على أوكرانيا، وسعي كل من السويد وفنلندا إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو.

يذكر أن عدداً من الدول الأوروبية، بينها بريطانيا، كانت قد أوقفت صادراتها من الأسلحة إلى تركيا بعد إعلان الأخيرة عن بدء عملية “نبع السلام” شمال شرقي سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ضد التنظيمات الإرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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