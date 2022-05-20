سياسة
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ألطون: السويد لا تمنع الدعاية والتجنيد لتنظيم PKK الإرهابي
يقول رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، رداً على تصريح لوزيرة الخارجية السويدية، بشأن تصنيف بلادها PKK تنظيماً إرهابياً، إن السويد لا تعمل على منع فعاليات التمويل والتجنيد التي ينظمها PKK، بل إنها سلمت أسلحة للإرهابيين الذين نفذوا هجمات في تركيا.
ألطون: السويد لا تمنع الدعاية والتجنيد لتنظيم PKK الإرهابي
يقول فخر الدين ألطون إن السويد تدعم تنظيم YPG، الذراع السورية لتنظيم PKK الإرهابي ضد تركيا  / AA
20 مايو 2022

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن السويد لا تعمل على منع أي من فعاليات الدعاية والتمويل والتجنيد التي يمارسها تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الجمعة، رداً على تصريح وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، بخصوص تصنيف بلادها PKK تنظيماً إرهابياً.

وذكّر ألطون بأن السويد لا تعمل على منع أي من فعاليات الدعاية والتمويل والتجنيد التي يمارسها التنظيم الإرهابي، قائلًا: "أنتم تضللون باسم مكافحة التضليل".

وأضاف: "السويد سلمت أسلحة للإرهابيين الذين نفذوا العديد من الهجمات في تركيا، على رأسها العمليات الانتحارية، ولم تكتف بذلك فقط بل أرسلت رسائل تضامن إلى تنظيم YPG، الذراع السورية لتنظيم PKK الإرهابي ضد تركيا التي كانت أول دولة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) ترسل قوات عسكرية من أجل مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا وعلى رأسها داعش".

ولفت إلى أن السويد قدمت دعماً مالياً لهذا التنظيم الإرهابي (YPG).

وأردف: "الصدق هو أفضل سياسة. أنتم تكذبون أمامنا، ومستمرون في دعم تنظيم PKK الإرهابي، وإذا كانت السويد تعتبر هذا التنظيم إرهابياً فعليها إثبات ذلك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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