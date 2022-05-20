كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، عن خطط بلاده لتشكيل وحدات في المنطقة العسكرية الغربية، رداً على حشد حلف شمال الأطلسي “ناتو” قوات قرب الحدود الروسية الغربية.

وقال شويغو في اجتماع للوزارة بالعاصمة موسكو، إنه “سيجري تشكيل 12 وحدة عسكرية في المنطقة العسكرية الغربية بحلول نهاية العام”، وفق وكالة “تاس” الروسية.

وأشار إلى أنه سيجري تزويد تلك الوحدات بالأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة، مؤكداً عزم بلاده الحصول على “أكثر من ألفي قطعة من المعدات الحديثة خلال هذا العام”.

ولفت إلى أن نتائج فترة التدريب الشتوي أظهرت زيادة نوعية في مستوى التشكيلات العسكرية في المنطقة الغربية بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.

وحسب الوزير الروسي، زادت كثافة مهام التدريب القتالي التي تقوم بها سفن “أسطول البلطيق” 42%، حيث جرى تنفيذ أكثر من 300 تمرين قتالي باستخدام مختلف أنواع الأسلحة.

لا غاز روسياً إلى فنلندا

إلى ذلك، قالت شركة الغاز الفنلندية المملوكة للدولة "جاسوم"، اليوم الجمعة، إن شركة "جازبرومط الروسية أبلغتها بأنها ستوقف شحنات الغاز الطبيعي اعتباراً من صباح غد السبت.

ورفضت "جاسوم" أن تسدد قيمة الشحنات لشركة "جازبروم إكسبورت" بالروبل كما طلبت روسيا من الدول الأوروبية.

وقال ميكا فليانين، الرئيس التنفيذي لجاسوم في بيان: "من المؤسف للغاية أن إمدادات الغاز الطبيعي بموجب عقد التوريد الخاص بنا ستتوقف".

وأضاف: "مع ذلك، كنّا نستعد جيداً لهذا الوضع، وحيث لا يوجد اضطرابات في شبكة نقل الغاز، سنكون قادرين على تزويد جميع عملائنا بالغاز في الأشهر المقبلة".

ومن المقرر أن يجري قطع الإمدادات الروسية غداً السبت 21 مايو/أيار.

وقالت "جاسوم": إنها ستواصل تزويد العملاء في فنلندا بالغاز من مصادر أخرى عبر خط أنابيب (بلطيق كونيكتور) الذي يربط فنلندا بإستونيا.

وكانت جاسوم قد حذرت، يوم الأربعاء الماضي، من أن روسيا قد تقطع إمدادات الغاز، بسبب الخلاف على السداد بالروبل.