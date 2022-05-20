دخل وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، بثروة تقدر بنحو 730 مليون جنيه إسترليني، تصنيف كبار أغنياء المملكة المتحدة، وفق تقرير صحيفة "صنداي تايمز" السنوي، حول أكبر ثروات البلاد الذي نشرته الجمعة وتنشره كل عام منذ 1989.

وتأتي ثروة الوزير البالغ 42 عاماً وزوجته أكشاتا مورتي، ابنة الملياردير المؤسس المشارك لمجموعة "إنفوسيس" للتكنولوجيا، بشكل رئيسي، من حصة مورتي في الشركة، والمقدرة بنحو 690 مليون جنيه. ومنذ عام 2015، يعمل ريشي سوناك في المجال المالي قبل دخوله السياسة.

وحل الزوجان في المرتبة 222، على القائمة التي تصدر مراتبها الثلاث الأولى الأخوان سري وجوبي هندوجا، مالكا المجموعة التي تحمل الاسم نفسه (28,47 مليار جنيه إسترليني) والمخترع جيمس دايسون (23 ملياراً) ورجلا الأعمال ديفيد وسيمون روبن (22,27 مليار).

وورد اسم ريشي سوناك في سلسلة فضائح محرجة في أبريل/نيسان، وجهت ضربة إلى سُمعته بعد أن كان حتى وقت قريب أحد أبرز وجوه حزب المحافظين.

وترتبط الفضائح بالامتيازات الضريبية لزوجته الثرية التي مكّنتها من تجنب دفع ملايين الجنيهات من الضرائب، والإقامة الأمريكية التي كان يحملها حتى العام الماضي.

وبعد انكشاف الأمر، تخلت زوجته الهندية أكشاتا مورتي، عن وضع "غير المقيم" في المملكة المتحدة الذي سمح لها بتجنب تسديد الضرائب عن دخلها الأجنبي رغم أنها تعيش في لندن.

ورغم تبرئته مؤخراً من خرق مدونة السلوك الوزاري، لا يزال ريشي سوناك متهماً بعدم فعل ما يكفي لمساعدة الأسر عندما بلغ التضخم 9% في أبريل/نيسان، لأعلى مستوياته خلال 40 عاماً.

وقد حذّر هذا الأسبوع من أن البريطانيين سيواجهون أشهراً "صعبة" واعترف بأن الحكومة "لا تستطيع حماية الناس بشكل كامل" من الظروف الدولية.