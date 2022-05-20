سياسة
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أردوغان: علاقاتنا مع كولومبيا ارتقت إلى الشراكة الاستراتيجية
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الكولومبي إيفان دوكي ماركيز، في مؤتمر صحفي مشترك في مدينة إسطنبول، العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.
أردوغان: علاقاتنا مع كولومبيا ارتقت إلى الشراكة الاستراتيجية
Cumhurbaskani Erdogan, Kolombiya Cumhurbaskani Marquez ile gorustu / AA
20 مايو 2022

بحث الرئيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الكولومبي إيفان دوكي ماركيز، العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الكولومبي إيفان دوكي ماركيز، اليوم الجمعة، عقب محادثات بينهما في مدينة إسطنبول.

وأوضح أردوغان في كلمة له خلال المؤتمر أن العلاقات الثنائية بين بلاده وكولومبيا ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وقال أردوغان: "رفعنا العلاقات بين تركيا وكولومبيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عبر الإعلان المشترك الذي وقعناه اليوم".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه يعتزم زيارة كولومبيا في إطار جولة إلى أمريكا الجنوبية قبل 7 أغسطس/آب القادم.

وشدّد على أن كولومبيا تعد في الوقت الراهن ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا بين دول المنطقة بعد البرازيل.

وأكد أن حجم التجارة بين تركيا وكولومبيا تضاعف خلال عام 2021 وارتفع إلى مليارَي دولار، وتابع: "هدفنا هو زيادة حجم تجارتنا إلى 5 مليارات دولار في أسرع وقت ممكن".

وأردف: "كما نبذل جهوداً مكثفة من أجل زيادة الاستثمارات المتبادلة بين تركيا وكولومبيا"، وزاد: "ندعم زيادة الاتصالات والزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال الأتراك والكولومبيين".

وقال إن كولومبيا تمثل أيضاً دولة مركزية بالنسبة إلى وجود تركيا في أمريكا الجنوبية، وسياستها للانفتاح على المنطقة.

بدوره، قال مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمه بهتشه في بيان، إن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية وقضايا دولية.

وذكر البيان أن الرئيسين استعرضا العلاقات الثنائية بجوانبها كافة، وناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وأضاف أن الجانبين تبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بالمستجدات الإقليمية والقضايا الدولية.

وفي وقت سابق الجمعة، بدأ الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ماركيز، زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره أردوغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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