انتخب الشاب البريطاني من أصول مغربية حمزة توزال، عمدة مقاطعة في لندن ليصبح "أول مسلم وأصغر من يشغل هذا المنصب".

من جانبها هنأت السفارة البريطانية في المغرب، الجمعة، توزال وكتبت في تغريدة عبر حسابها على تويتر "نبارك لحمزة توزال انتخابه عمدة أو 'لورد مايور' لمقاطعة وستمنستر بلندن"، مضيفة "حمزة شاب بريطاني من أصول مغربية وهو أول مسلم وأصغر من يشغل هذا المنصب".

بدورها نشرت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزي دياس، تغريدة بمضمون التغريدة التي نشرتها السفارة ذاتها وأضافت "لطالما قلت إن المسلمين هم جزء لا يتجزّأ من المجتمع البريطاني وانتخاب حمزة هو أفضل دليل على ذلك".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، ونشر حمزة توزال تغريدة قال فيها "أريد أن أقول شكراً جزيلاً للجميع على الرسائل والتغريدات اللطيفة حقاً"، وزاد قائلاً "هذا يعني الكثير فعلاً وأنا أتطلع إلى العام المقبل".

وفي تصريحات نشرها موقع مجلس مدينة وستمنستر، فإن الشاب البالغ من العمر 22 عاماً والذي وُلد وترعرع في وستمنستر، عبر عن سعادته بانتخابه لذلك المنصب، وأوضح أنه يسعى إلى الاختلاط أكثر بالمجتمع والتوجه نحو "المناطق التي لا يرى فيها العمدة عادة".

وبدأ الشاب المسلم مشواره في عالم السياسة قبل ست سنوات حين أصبح نائباً في برلمان الشباب، وانضم بعد سنة من شغله ذلك المنصب إلى حزب العمال، ثم اختير مرشحاً في "كوينز بارك" ثم انتخب عضواً في مجلس مدينة وستمنستر عام 2018.