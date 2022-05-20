سياسة
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أردوغان لجونسون: نريد التأكد من أن فنلندا والسويد ستراعيان مخاوفنا المشروعة
الرئيس التركي يبحث مع ورئيس وزراء بريطانيا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية بينها طلب انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو والحرب في أوكرانيا. كما يؤكد أردوغان أن المشكلة الرئيسية بالنسبة للدولتين هي علاقاتهما بمنظمات مرتبطة بتنظيم PKK/YPG الإرهابي.
أردوغان لجونسون: نريد التأكد من أن فنلندا والسويد ستراعيان مخاوفنا المشروعة
أردوغان وجونسون يبحثان هاتفياً قضايا إقليمية / AA
20 مايو 2022

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية بينها طلب انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو والحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الجانبين الجمعة، حسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأكد أردوغان خلال الاتصال أن المشكلة الرئيسية بالنسبة للسويد وفنلندا تكمن في علاقاتهما مع أفراد ومنظمات مرتبطة بتنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وشدد على رغبة تركيا في التأكد من أن فنلندا والسويد ستلتزمان بقيم حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأنهما سيراعيان مخاوف تركيا المشروعة بشكل صحيح.

كما شدد على ضرورة عدم تجاهل ردود الفعل المحقة للرأي العام التركي ضد طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.

والأربعاء الماضي، تقدمت فنلندا والسويد، رسمياً بطلب العضوية لحلف شمال الأطلسي، لكن الرئيس أردوغان، أعلن عن تحفظ بلاده على انضمامهما.

وقال إن الدولتين لا تبديان موقفاً صريحاً ضد التنظيمات الإرهابية (في إشارة إلى PKK وأذرعه)، وإنه لا يمكن لأنقرة أن توافق على انضمامهما في هذه المرحلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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