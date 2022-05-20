أعربت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، عن رفضها القاطع لمزاعم ساقتها اليونان ادعت فيها أن سلاح الجو التركي انتهك أجواءها.

جاء ذلك في إجابة خطية لمتحدث الخارجية التركية تانجو بلغيتش، رداً على سؤال بخصوص ادعاء اليونان انتهاك تركيا لأجوائها.

وقال بلغيتش إن طائرات يونانية انتهكت الأجواء التركية من الناحية الغربية لجزيرة "غوغتشه أدا" على بحر إيجه في 16 مايو/أيار الحالي، ثم عاودت انتهاك الأجواء الغربية لمنطقة "أنَز" بولاية أدرنة شمال غربي تركيا في 17 من الشهر نفسه.

وأكد المتحدث أن سلاح الجو التركي رد على هذه الاستفزازات وفق قواعد المعاملة بالمثل في 18 من مايو/أيار الحالي.

وشدد على أن اليونان تحاول مرة أخرى تشكيل تصور سلبي لدى الرأي العام الدولي ضد تركيا عبر استخدام التوتر الذي بدأته هي بأفعالها الاستفزازية.

وأعرب في هذا السياق، عن رفض تركيا القاطع للمزاعم والاتهامات الباطلة التي ساقتها وزارة الخارجية اليونانية في بيانها الصادر بتاريخ 20 مايو/أيار الحالي.

وعبّر بلغيتش عن إدانته بشدة الانتهاكات اليونانية للمجال الجوي التركي، داعياً أثينا إلى وقف استفزازاتها في بحر إيجه لدرء أعمال مشابهة مستقبلاً.