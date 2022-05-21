كشفت سوزان هوبكنز كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي البريطانية انتشار مرض جدري القرود بشكل ملحوظ بين "المثليين ومزدوجي الميول الجنسية" في كل من المملكة المتحدة وأوروبا.

وقالت في تصريحات نشرتها الجمعة صحيفة "دايلي ميل" إنه "جرى تسجيل نسبة ملحوظة من الحالات الحديثة لمرضى جدري القرود في المملكة المتحدة وأوروبا بين المثليين من الذكور ومزدوجي الميول الجنسية".

وأضافت أن بريطانيا "تتوقع اكتشاف مزيد من الحالات خلال الأيام المقبلة" داعية المتخصصين في الرعاية الصحية إلى "زيادة اليقظة".

وكان خبراء في الرعاية الطبية ببريطانيا أعلنوا أنه سيجري التلقيح بلقاحات جدري القرود للمثليين "جزءاً من حملة مركزة لمواجهة تفشي هذا المرض في المملكة المتحدة".

وفي وقت سابق من اليوم أكدت وزارة الصحة البريطانية رصد 20 حالة إصابة بجدري القرود، بنيها 11 جرى الإعلان عنهم اليوم.

وأعلنت 11 دولة بأوروبا وأمريكا الشمالية رصدها إصابات بجدري القرود، بينها بريطانيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة.

وصباح الجمعة أكدت أستراليا ظهور أول حالة إصابة بمرض جدري القرود في ولاية فيكتوريا، بينما لا تزال حالة أخرى قيد التحقق منها في مدينة سيدني.

وتظهر أعراض المرض علي هيئة حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه.

ويمكن أن ينتقل الفيروس من خلال ملامسة الآفات الجلدية وقطرات الشخص المصاب، وكذلك استخدام الأدوات المشتركة مثل الفراش والمناشف.

ويعد جدري القرود أحد أشكال الجدري الجلدي، وهو مرض جرى القضاء عليه عام 1980، ويعتبر من الأنواع الأقل انتقالاً وفتكاً والأكثر اعتدالاً.

ويستمر المرض عادة مدة أسبوعين إلى 4 أسابيع، ويمكن أن تظهر أعراضه خلال فترة تتراوح من 5 إلى 21 يوماً بعد الإصابة.

واكتشف جدري القرود أول مرة عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.