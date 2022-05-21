قَتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح السبت فتى فلسطينياً وأصابت آخر، خلال اقتحامها مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهاد فتى (١٧ عاماً)، وإصابة شاب (١٨ عاماً) بجراح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين".

من جهته قال مدير مستشفى "ابن سينا" في مدينة جنين جاني أبو جوخة، في بيان إن مصابَين وصلا إلى المستشفى، وأعلن "استشهاد أحدهما إثر إصابة حرجه بالصدر".

وقال تليفزيون فلسطين الرسمي إن "الفتى أمجد وليد الفايد (فرعون) ارتقى إثر إصابته برصاص الاحتلال في جنين".

وقبل ذلك أفاد التليفزيون بأن "اشتباكات مسلّحة (جرت) مع قوات الاحتلال في منطقة شارع حيفا بمدينة جنين".

ولم يُصدر الجيش الإسرائيلي حتى 4:30 ت.غ تعقيباً حول اقتحامه مدينة جنين.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية قَتل الاحتلال الإسرائيلي نحو 55 فلسطينياً في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة منذ مطلع العام الجاري.