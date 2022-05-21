سياسة
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شاهد| أعاصير عنيفة غربي ألمانيا تتسبب بمقتل شخصين
تسببت أعاصير قوية ضربت غربي ألمانيا في حجم كبير من الدمار ومقتل 2 وعشرات الإصابات، ورفعت السلطات في الأثناء مستوى التأهب والاستعداد.
شاهد| أعاصير عنيفة غربي ألمانيا تتسبب بمقتل شخصين
Germany Weather / AP
21 مايو 2022

أعلنت السلطات الألمانية الجمعة مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين إثر أعاصير وتغيرات في الطقس ضربت غربي البلاد.

وقالت السلطات في تصريحات صحفية إن الإعصار "تسبب بأضرار جسيمة بينها مقتل شخصين يحملان الجنسية الفرنسية، وإصابة 30 شخصاً بجروح"، حسبما نقلت وكالة أسوشيتيد برس.

وأوضحت الشرطة أن مواطنين فرنسيين "لقيا حتفهما الخميس بعد أن عصفت رياح قوية بطائرة شراعية تعمل بمحرك بعد وقت قصير من إقلاعها الخميس من مطار جنوب غربي برلين".

وأضافت أن الزوجين، وكلاهما 59 عاماً، جرى حثهما على الهبوط بسبب توقعات بحدوث تغير مفاجئ في الطقس.

وبينما ظلت أنحاء عدة من البلاد الجمعة في حالة تأهب ارتكز إعصار اليوم في بلدة ليبشتات.

وقالت خدمة الإطفاء الإقليمية إن جميع رجال الإنقاذ المتاحين اليوم "جرى نشرهم في ليبشتات".

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كميات كبيرة من الحطام تتطاير في الهواء.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية في ألمانيا من هطول أمطار غزيرة وبَرَد على أجزاء من غرب البلاد ووسطها الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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