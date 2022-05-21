سياسة
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تخليداً لـ"أبو عاقلة".. "بيت مال القدس" بالمغرب يطلق جائزة إعلامية
أطلقت وكالة "بيت مال القدس" بالمغرب جائزة باسم "دورة الصحفية المقدسية الشهيدة شيرين أبو عاقلة". وذلك تخليداً لذكرى استشهادها على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما أعلنت عن منحة لدعم حرية الصحافة والإعلام بالقدس.
تخليداً لـ"أبو عاقلة".. "بيت مال القدس" بالمغرب يطلق جائزة إعلامية
تخليداً لـ"أبو عاقلة".. "بيت مال القدس" بالمغرب يطلق جائزة إعلامية / AA
21 مايو 2022

قررت وكالة بيت مال القدس إطلاق جائزة "القدس الشريف" للتميز الصحفي في الإعلام التنموي الاثنين بالرباط تخليداً للصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة.

وقال بيان للوكالة إن الدورة الأولى لهذه الجائزة تحمل اسم "دورة الصحفية المقدسية الشهيدة شيرين أبو عاقلة".

وتتألف لجنة تحكيم الجائزة حسب البيان من خبراء في الصحافة والإعلام مغاربة وفلسطينيين.

ولفت البيان إلى أن الوكالة ستعلن أيضاً عن منحة خاصة لدعم الحريات في الصحافة والإعلام في القدس يقدمها مرصد "الرباط" للملاحظة والرصد والتقويم التابع لها في القدس، تكريماً لروح الصحفية المقدسية الشهيدة شيرين أبو عاقلة وزملائها الذين قضوا دفاعاً عن قيم الحرية والعدالة والسلام.

وفي 11 مايو/أيار الجاري قُتلت أبو عاقلة (51 عاماً) جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

واتهمت كل من شبكة "الجزيرة" والسلطة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي بتعمد قتل أبو عاقلة، فيما أعلنت إسرائيل عن فتح تحقيق وقالت إنها "لا تستبعد أي فرضيات".

وتعتبر وكالة بيت مال القدس الشريف (مقرها في المغرب) الذراع الميدانية للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وتعنى لجنة القدس بدعم القدس من خلال بناء المستشفيات والمراكز الاجتماعية والتعليمية وتنظيم أنشطة أخرى لفائدة المقدسيين لحماية حقوقهم وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الاحتلال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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