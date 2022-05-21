سياسة
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أستراليا تطيح بالمحافظين بعد 9 سنوات في السلطة
أقر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، بهزيمته في الانتخابات التشريعية التي أنهت تسع سنوات من حكم المحافظين. وقال موريسون "تحدثت هذا المساء مع زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الجديد أنتوني ألبانيزي وهنأته بفوزه الانتخابي".
أستراليا تطيح بالمحافظين بعد 9 سنوات في السلطة
  أستراليا تطيح بالمحافظين بعد 9 سنوات في السلطة   / AA
21 مايو 2022

فاز حزب العمال الأسترالي بزعامة أنتوني ألبانيزي في الانتخابات التشريعية، اليوم السبت، مطيحاً برئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون الذي عاقبه الناخبون لتقاعسه عن اتخاذ تدابير لمكافحة تغيّر المناخ.

ولم يتأكد بعد تحقيق ألبانيزي البالغ 59 عاماً أغلبية مطلقة في مجلس النواب تتيح له تشكيل حكومة بدون السعي للبحث عن حلفاء.

لكن الزعيم العمالي أعلن انتصاره بعد تأكد فوزه بأكبر عدد مقاعد في المجلس، معتبراً أن الأستراليين "صوتوا من أجل التغيير".

وأكد أنه سيتولى رئاسة الوزراء، الاثنين المقبل، ويشارك غداة ذلك في قمة تحالف كواد في طوكيو الى جانب قادة الولايات المتحدة والهند واليابان.

وقال موريسون "تحدثت هذا المساء مع زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الجديد أنتوني ألبانيزي وهنأته بفوزه الانتخابي".

وحسب تقديرات نشرتها قناة "إيه بي سي" بعد فرز نصف الأصوات، حصل حزب العمال بزعامة أنتوني ألبانيزي على 72 من إجمالي 151 مقعداً نيابياً، أي بفارق ستة مقاعد عن الأغلبية المطلقة.

وبعد ثلاث سنوات شهدت كوارث طبيعية كبرى ووباء كورونا، صوت الأستراليون أيضاً لعدد غير معتاد من المرشحين "الشباب" المؤيدين للبيئة الذين يمكنهم التأثير في تشكيل الحكومة الجديدة.

واعتبر ألبانيزي أن الأستراليين "صوتوا من أجل التغيير"، متعهداً تحويل أستراليا إلى "قوة عظمى" في مجال الطاقات المتجددة.

وركزت الحملة الانتخابية على شخصيتي موريسون وألبانيزي مرشحي الحزبين التقليديين، وجعلت الأفكار السياسية مسألة ثانوية.

وجاءت الانتخابات وسط غضب الشباب الأسترالي من سياسات الحكومة المؤيدة لاستعمال الفحم، ومن الصعوبات التي يواجهها في العثور على سكن ميسور التكلفة، وإساءة استخدام المال العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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