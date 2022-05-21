كشفت وزارة الصحة السعودية، السبت، عن أن المملكة لم تسجل أيّة حالة إصابة بمرض جدري القرود حتى الساعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الوزارة تأكيدها جاهزيتها "للرصد والتقصي والتعامل مع الحالات في حال ظهور أي حالة".

وتستعد المملكة لاستقبال نحو مليوني حاج هذا الموسم في الثلث الأول من شهر يوليو/تموز المقبل.

ولفتت الوزارة إلى أن جميع الفحوصات الطبية والمخبرية متوفرة، وكشفت عن أنها أصدرت دليلاً إرشادياً للممارسين الصحيين، وقالت إن لديها خطة وقائية وعلاجية متكاملة للتعامل مع مثل المرض في حال ظهور أيّة حالة.

وبيّنت أن برنامج اللوائح الصحية الدولية بالمملكة على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة تفاصيل أي مستجدات حول المرض أو رصد أيّة حالات في جميع أنحاء العالم للتأكد من عدم وجود مخالطين لأيّة حالات تُرصد في المملكة.

وحثت الوزارة الجميع على الحرص باتباع السلوكيات الصحية، والإرشادات التوعوية التي تصدر عنها وعن هيئة الصحة العامة (وقاية)، كذلك في حالة السفر إلى خارج المملكة تعرُّف الإجراءات الوقائية اللازمة بخاصة في الدول التي رُصد فيها المرض.

وتشهد أوروبا انتشاراً نسبياً للمرض أكثر من أي قارة أخرى، إذ سجّلت المملكة المتحدة 11 إصابة جديدة السبت، تضاف إلى إصابات أيضاً في فرنسا وبلجيكا وألمانيا والبرتغال، وإيطاليا والسويد.

كما سجلت حالات منعزلة في كل من كندا والولايات المتحدة.

وجدري القردة مرض نادر من أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.

ولا ينتقل الفيروس "بسهولة" بين الأشخاص، ونسبة الخطر على الناس "منخفضة" وفق منظمات صحية.

وتشمل أعراض الإصابة بجدري القردة الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والتعب، بالإضافة إلى الطفح الجلدي، غالباً على الوجه، الذي قد ينتشر في أجزاء أخرى من الجسم بينها الأعضاء التناسلية، قبل أن يمر بمراحل مختلفة ويتقشر ثمّ يتساقط.

وحددت وزارة الحج ضوابط لأداء الفريضة تنص على أن يكون "حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاماً، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية".

واشترطت السلطات على الحجاج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص فيروس كورونا سلبية لعيّنة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة.

وشددت على ضرورة التزام الحجاج الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم "حفاظاً على صحتهم وسلامتهم".