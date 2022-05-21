أوقفت روسيا، اليوم السبت، إمداد فنلندا بالغاز في تصعيد للخلاف حول مدفوعات الطاقة مع الغرب.

وقالت شركة الغاز الروسية جازبروم إنها أوقفت صادرات الغاز إلى فنلندا بعد أن رفضت الموافقة على المطالب الروسية بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وقالت شركة جاسوم الفنلندية لبيع الغاز بالجملة والحكومة الفنلندية والشركات الفردية المستهلكة للغاز في فنلندا إنها استعدت لوقف التدفقات الروسية وإن البلاد ستدير الأمر بدون ذلك.

وكانت موسكو قد قطعت الغاز عن بلغاريا وبولندا الشهر الماضي بعد رفضهما الامتثال لشروط الدفع الجديدة.

أمريكيون ممنوعون من دخول روسيا

إلى ذلك، نشرت وزارة الخارجية الروسية، السبت، لائحة تتضمن 963 اسماً لشخصيات أمريكية ممنوعة من دخول روسيا بينها الرئيس جو بايدن ورئيس مجموعة ميتا المالكة لفيسبوك مارك زاكربرغ والممثل مورغان فريمان، رداً على عقوبات مماثلة فرضتها واشنطن منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ونشرت الوزارة هذا المستند على موقعها الإلكتروني ويتضمن خصوصاً أسماء مسؤولين حكوميين وبرلمانيين إضافة إلى شخصيات من المجتمع المدني.

وجرى تحديث اللائحة لتتضمن أيضاً اسم الممثل فريمان الذي لم تُعلن عقوبات ضده قبل الآن، إذ تتهمه الخارجية الروسية بأنه سجّل عام 2017 مقطع فيديو يؤكد فيه أن روسيا تقود "مؤامرة" ضد الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الروسية السبت إن "العقوبات الروسية المضادة ضرورية وتهدف إلى إرغام السلطة الأمريكية القائمة، التي تحاول أن تفرض على سائر العالم نظاماً عالمياً استعمارياً جديداً (...) على تغيير موقفها والاعتراف بوقائع جيوسياسية جديدة".

الوضع في دونباس

ميدانياً، كثّفت روسيا هجومها على لوغانسك في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، بعد إنهاء مقاومة على مدى أسابيع من آخر المقاتلين الأوكرانيين في مدينة ماريوبول الاستراتيجية.

وكان الانفصاليون المدعومون من روسيا يسيطرون بالفعل على مساحات شاسعة من الأراضي في لوغانسك ودونيتسك قبل الغزو في 24 فبراير/شباط الماضي، لكن موسكو تريد السيطرة على آخر الأراضي المتبقية التي تسيطر عليها أوكرانيا في دونباس.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتلفزيون المحلي إنه في حين أن القتال سيكون دامياً والنصر صعباً، فإن نهايته لن تأتي إلا من خلال الدبلوماسية.

وأضاف: "بالنسبة إليهم كل هذه الانتصارات، سواء احتلال شبه جزيرة القرم أو دونباس، مؤقتة بالتأكيد. وكل هذا سيعود لأن هذه أرضنا".

ويمكن أن تمنح السيطرة الكاملة على ماريوبول روسيا التحكم في طريق بري يربط شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في عام 2014، مع البر الرئيسي لروسيا ومناطق شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا.