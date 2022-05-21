سياسة
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"أناضول إفيس" التركي يحتفظ بلقبه بطلاً للدوري الأوروبي لكرة السلة
فاز فريق أناضول إفيس ببطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة، متفوقاً على ريال مدريد بنتيجة 58 ـ57 في نهائي دور الأربعة (المربع الذهبي).
"أناضول إفيس" التركي يحتفظ بلقبه بطلاً للدوري الأوروبي لكرة السلة
يحافظ أناضول إفيس على لقبه الذي أحرزه العام الماضي بالفوز ببطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة / AFP
21 مايو 2022

أحرز فريق أناضول إفيس ببطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة، بالفوز على فريق ريال مدريد الإسباني بنتيجة 58 ـ57 في نهائي دور الأربعة (المربع الذهبي).

وفي الربع الأول من المباراة تقدم ريال مدريد بنتيجة 15-14 وحافظ على تقدمه في الربع الثاني منهياً الشوط الأول بنتيجة 34-29.

وحتى الدقيقة 25 وسّع النادي الملكي الفارق إلى 9 نقاط لتبلغ 40-31.

وعند الدقيقة 26 استجمع النادي التركي قواه ليحقق 7 نقاط متتالية ويقلص الفارق إلى نقطتين عند الدقيقة 28.

ورغم دخول ريال مدريد الربع الأخير من المباراة متقدماً بنقطتين إلا أنّ ثلاثية الصربي فاسيلي ميشيتش في الدقيقة 32 جعلت ناديه أناضول إفيس متقدماً على الملكي بنقطة واحدة 43-42.

وشهد الربع الأخير منافسة حامية الوطيس بين الناديين حتى الثواني الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز أناضول إفيس بنتيجة 58-57.

ويحافظ أناضول إفيس على لقبه الذي أحرزه العام الماضي بالفوز ببطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة، للمرة الأولى في تاريخه، بتغلبه على منافسه الإسباني برشلونة في المباراة النهائية بنتيجة 86-81، بتاريخ 30 مايو/أيار 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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