سياسة
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شاهد | "بيرقدار أقينجي" التركية تقطع ألفَي كيلومتر وتحطّ بأذربيجان
قطعت طائرة "بيرقدار أقينجي" المُسيرة الهجومية المطورة بإمكانات تركية محلية مسافة ألفَي كيلومتر تقريباً وحطت في العاصمة الأذربيجانية باكو، لتسجّل إنجازاً تاريخياً جديداً لقطاع الصناعات الدفاعية التركية.
شاهد | "بيرقدار أقينجي" التركية تقطع ألفَي كيلومتر وتحطّ بأذربيجان
تُعدّ هذه الرحلة الأولى من نوعها في تاريخ قطاع الطيران التركي / AA
22 مايو 2022

قطعت طائرة "بيرقدار أقينجي" المُسيرة الهجومية (Bayraktar AKINCI TİHA) المطورة بإمكانات تركية محلية مسافة 2000 كيلومتر تقريباً، وحطت في العاصمة الأذربيجانية باكو.

ووصلت طائرتان من طراز "بيرقدار أقينجي" إلى أذربيجان للمشاركة في فاعليات مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقرر تنظيمه بين 26 و29 مايو/أيار الجاري، حسب بيان نشرته الشركة المطورة "بايكار".

وأقلعت الطائرة الأولى من قضاء "تشورلو" التركي صباح السبت، وعبرت الأجواء الجورجية لتصل إلى باكو خلال 5 ساعات، ثم أقلعت الثانية ظهراً واتبعت نفس المسار البالغ طوله نحو 2000 كيلومتر.

واستكملت الطائرتان رحلتهما بنجاح وحطتا في مطار حيدر علييف الدولي في باكو لتسجلا إنجازاً تاريخياً جديداً لقطاع الصناعات الدفاعية التركية.

وتُعدّ هذه الرحلة الأولى من نوعها في تاريخ قطاع الطيران التركي، وجاءت بعد أسابيع قليلة من رقم قياسي سجّلته المُسيّرة التركية على صعيد الارتفاع، بتحليقها على علو 40 ألفاً و100 قدم.

وتشارك "بيرقدار أقينجي" بشكل فعلي في العمليات العسكرية للقوات التركية بعد أن انضمت إليها في 29 أغسطس/آب 2021. ويمتلك الجيش التركي حالياً 6 طائرات من الطراز المذكور.

ووقّعت شركة "بايكار" اتفاقيات لتصدير الطائرة إلى 3 دول (لم تسمِّها) وتتواصل المحادثات مع دول أخرى بهدف توسيع نطاق التصدير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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