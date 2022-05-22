سياسة
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لأول مرة بتاريخ السعودية.. أول رحلة طيران داخلية بطاقم جميعه نساء
نفذت شركة طيران سعودية أول رحلة لها بطاقم جميعه من النساء، لأول مرة بتاريخ المملكة، في خطوة وصفتها بأنها حدث مهم على طريق تمكين النساء.
لأول مرة بتاريخ السعودية.. أول رحلة طيران داخلية بطاقم جميعه نساء
طاقم الطائرة (سبعة أشخاص) كان من النساء، بما في ذلك مساعدة قائد الطائرة، وكانت الكابتن امرأة أجنبية
22 مايو 2022

نفذت شركة طيران سعودية أول رحلة لها بطاقم جميعه من النساء، لأول مرة في تاريخ المملكة، وفق ما أفاد مسؤولون السبت، في خطوة وصفتها بأنها حدث مهم على طريق تمكين النساء.

وأقلعت رحلة شركة "فلاي أديل" منخفضة التكلفة والتابعة للخطوط الجوية السعودية من العاصمة الرياض متوجهة إلى جدة الخميس، وفق ما أفاد المتحدث باسم الشركة عماد إسكندراني.

وأفاد إسكندراني بأن "غالبية" طاقم الطائرة المؤلف من سبعة أشخاص كن من النساء السعوديات، بما في ذلك مساعدة قائد الطائرة، ما عدا الكابتن التي كانت امرأة أجنبية.

وأثنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية التي أكدت إعلان شركة "فلاي أديل"، على توسع دور النساء في قطاع الطيران خلال السنوات الأخيرة.

وعام 2019 أعلنت الهيئة عن أول رحلة طيران بين طاقمها مساعدة سعودية لقائد الطائرة.

وتشمل الأهداف السعودية لقطاع الطيران والمندرجة في إطار إصلاحات رؤية 2030، زيادة حركة المسافرين سنوياً بأكثر من ثلاثة أضعاف، وصولاً إلى 300 مليون مسافر بنهاية العقد الحالي.

كما تسعى المملكة لجذب استثمارات للقطاع بمئة مليار دولار بحلول عام 2030، وإنشاء شركة طيران وطنية جديدة وبناء "مطار ضخم" في الرياض وزيادة الشحن بمقدار خمسة ملايين طن كل عام.

مع ذلك يشكك خبراء بإمكانية أن تنافس السعودية على هذا الصعيد دولاً إقليمية لها ثقلها في مجال صناعة الطيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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