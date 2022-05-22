سياسة
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مجموعة "كواد" بصدد كشف نظام تتبُّع لمراقبة الصيد غير المشروع من الصين
قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند ستكشف عن مبادرة بحرية بقمة الحوار الأمني الرباعي في طوكيو للحد من الصيد غير المشروع بالمحيطين الهندي والهادي.
مجموعة "كواد" بصدد كشف نظام تتبُّع لمراقبة الصيد غير المشروع من الصين
#ITA94 : Russia-West tensions on Ukraine / AFP
22 مايو 2022

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز السبت نقلاً عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند ستكشف عن مبادرة بحرية في قمة الحوار الأمني الرباعي في طوكيو للحد من الصيد غير المشروع في المحيطين الهندي والهادي.

وقال التقرير إن المبادرة البحرية ستستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية لإنشاء نظام تتبع للصيد غير المشروع من المحيط الهندي إلى جنوب المحيط الهادي من خلال ربط مراكز المراقبة في سنغافورة والهند.

وسيزور الرئيس الأمريكي جو بايدن اليابان لحضور اجتماع مجموعة الحوار الأمني الرباعي (كواد)، أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة في طوكيو، التي عززت التعاون في مواجهة الأنشطة الصينية المتزايدة.

ووفقاً لتقرير الفايننشال تايمز فإن المبادرة البحرية ستمكّن هذه البلدان من مراقبة الصيد غير القانوني حتى عندما تغلق القوارب أجهزة الإرسال والاستقبال التي تُستخدم عادةً لتتبع السفن.

وقال المنسق الأمريكي لشؤون المحيطين الهندي والهادي كورت كامبل في وقت سابق من هذا الشهر إن الولايات المتحدة ستعلن قريباً خططاً لمكافحة الصيد غير القانوني في الولايات المتحدة.

وتسود حالة من الغضب بين العديد من الدول في منطقة المحيطين الهندي والهادي من أسطول الصيد الصيني الضخم. وتقول هذه الدول إن السفن الصينية تنتهك غالباً مناطقها الاقتصادية الخالصة وتتسبب في أضرار بيئية وخسائر اقتصادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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