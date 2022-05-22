سياسة
2 دقيقة قراءة
فلسطين تدين شطب حركة كاخ الإسرائيلية المتطرفة من قوائم الإرهاب الأمريكية
أدانت الرئاسة الفلسطينية شطب الولايات المتحدة حركة "كاخ" اليهودية المتطرفة من قائمة المنظّمات الإرهابية الأجنبية.
فلسطين تدين شطب حركة كاخ الإسرائيلية المتطرفة من قوائم الإرهاب الأمريكية
تعتبر "كاخ" حركة إرهابية من جانب دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل نفسها، إذ منعت عام 1988 الحركة وقائدها "مائير كهانا" من المشاركة في الانتخابات / وسائل إعلام عبرية
22 مايو 2022

أدانت الرئاسة الفلسطينية، وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشطب حركة يهودية مُتطرفة، من قوائم المنظّمات الإرهابية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت الجمعة، شطب 5 منظمات تنشط بمناطق مختلفة حول العالم من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، من بينها حركة كاخ اليهودية المتطرفة.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن استنكارها الشديد لهذا القرار، معتبرة إيّاه "مكافأة لنشطاء هذا التنظيم الإرهابي الذين يقودون عدواناً على الشعب والمقدّسات".

وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، مساء السبت، "في الوقت الذي يصرّ فيه الكونغرس الأمريكي على معاقبة الشعب الفلسطيني من خلال الإبقاء على تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية، منظمة ارهابية، فإن الإدارة الأمريكية تغضّ الطرف وتُكافئ أعداء السلام والاستقرار في المنطقة".

ودعت الرئاسة، الإدارة الأمريكية إلى "التراجع عن القرار الخطير، واتخاذ قرار تاريخي صحيح بشطب منظمة التحرير الفلسطينية من قوائمها للمنظّمات الإرهابية".

وأشارت إلى أن أفعال الإدارة الأمريكية "تتناقض مع أقوالها ولا تنسجم مع التزاماتها من أجل السلام والاستقرار".

بدوره، قال باسم نعيم، رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "حماس"، الأحد، إن "المنظّمة التي شطبتها واشنطن، مسؤولة عن عشرات العمليات الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني".

وحمّل نعيم، في بيان، الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن "ما تمارسه هذه المنظّمة من إرهاب بحق الشعب، في ظل تمسّك أتباعها بالفكر المتطرف والأيديولوجيا الإرهابية".

واعتبر أن هذا القرار "يعكس ازدواجية معايير الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم صلاحيتها لأن تكون وسيطاً نزيها في الصراع الفلسطيني مع العدو الصهيوني، بخاصة وأنها تُنكر فيه حقوقاً أساسية لشعبنا، وفي مقدمتها حقّه في مقاومة الاحتلال والاستقلال والعودة".

وتعتبر "كاخ"، حركة إرهابية من جانب دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل نفسها، إذ مُنعت عام 1988 الحركة وقائدها "مائير كهانا" من المشاركة في الانتخابات آنذاك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us