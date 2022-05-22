سياسة
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وزير فرنسي ينفي اتهامات باغتصاب امرأتين ويؤكد: حصل بالتراضي
نفى وزير فرنسي اتهامات تتعلق باغتصاب امرأتين عقب شكوى من قبلهما مؤكداً أن علاقاته الجنسية جميعها حصلت بالتراضي.
وزير فرنسي ينفي اتهامات باغتصاب امرأتين ويؤكد: حصل بالتراضي
وزير التضامن والمعاقين الفرنسي داميان أباد المعين حديثاً ينفي اتهامات اغتصابه لامرأتين / AA
22 مايو 2022

نفى داميان أباد، وزير التضامن والمعاقين الفرنسي المعين حديثاً، بشدة أنه اغتصب امرأتين بعد اتهامات نشرها، اليوم الأحد، موقع ميديابارت الإلكتروني اعتماداً على مقابلتين مع المرأتين.

ونقل الموقع عن المرأتين قولهما إن أباد أجبرهما على إقامة علاقات جنسية معه. وقالتا إن ذلك حدث أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011.

وقال أباد في بيان أُرسل لرويترز "أرفض بشدة هذه الاتهامات بالعنف الجنسي.. العلاقات الجنسية التي أقمتها طوال حياتي كانت دائماً بالتراضي".

وأوضح أباد أن إعاقته، وهي مرض يسمى اعوجاج المفاصل يؤثر على أطرافه الأربعة، جعلت من المستحيل عليه جسدياً ارتكاب الأفعال التي اتُّهم بها.

وانضم أباد إلى الحكومة التي شُكلت يوم الجمعة بعد إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون.

ورداً على طلب للتعليق على الاتهامات الموجهة لأباد، قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إنها لم تكن على علم بها عندما انضم إلى الحكومة.

وأضافت أن حكومتها ستتحمل عواقب تعيين أباد "إذا جد جديد وفُتحت قضية جديدة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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