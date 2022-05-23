سياسة
2 دقيقة قراءة
مع اقتراب موعد "مسيرة الأعلام".. حماس: لن نسمح باستباحة المسجد الأقصى
حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، قادة الاحتلال الإسرائيلي من تنظيم مسيرة الأعلام في المسجد الأقصى نهاية الشهر الحالي. وتوعد بالرد لمواجهتها، داعياً جميع الفصائل للاستعداد لحماية المسجد الأقصى.
مع اقتراب موعد "مسيرة الأعلام".. حماس: لن نسمح باستباحة المسجد الأقصى
عادة ما ينظم مستوطنون إسرائيليون "مسيرة الأعلام" في القدس في 29 مايو/أيار لإحياء ما يسمونه يوم "توحيد القدس" / AP
23 مايو 2022

حذر رئيس حركة حماس إسماعيل هنية الأحد من تنظيم "مسيرة الأعلام" في المسجد الأقصى، مشدداً على مواجهتها بـ"كل الإمكانيات".

وعادة ما ينظم مستوطنون إسرائيليون "مسيرة الأعلام" في القدس في 29 مايو/أيار لإحياء ما يسمونه يوم "توحيد القدس" وهي ذكرى ضمّ إسرائيل الجزء الشرقي من المدينة خلال حرب يونيو/حزيران عام 1967.

وقال هنية في كلمة خلال مؤتمر أقامته حركته في غزة بمناسبة الذكرى الأولى للحرب الأخيرة على القطاع، "هناك دعوات استيطانية لاقتحام المسجد الأقصى وتنظيم مسيرة الأعلام، أحذر العدو من الإقدام على مثل هذه الجرائم".

وشدد هنية على أن "المقاومة في المقدمة وفي القدس وفي الضفة لا ولن تسمح ولن تقبل بتمرير هذه الخزعبلات اليهودية في المسجد الأقصى" مؤكداً "سنواجه بكل الإمكانات ولن نسمح مطلقاً باستباحة المسجد الأقصى".

وقالت الغرفة المشتركة التي تضم الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في بيان إن الشعب الفلسطيني "لن يسمح بالمطلق بكسر قواعد الاشتباك والعودة إلى مربع الاستفزازات الذي قلنا كلمتنا فيه بكل قوة".

قبل عام اندلعت مواجهة عسكرية هي الأعنف بين الفصائل الفلسطينية وقوات الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، على إثر التوتر الذي أعقب الاقتحامات التي نفذها المستوطنون الإسرائيليون لباحات المسجد الأقصى.

وفي أحد عشر يوماً، قُتل في القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة 260 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً، وفي الجانب الإسرائيلي تسببت الصواريخ التي أطلقتها حماس والفصائل من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية بمقتل 14 شخصاً.

تفرض إسرائيل حصاراً مشدداً براً وبحراً وجواً على قطاع غزة يسكنه 2,3 مليون شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us