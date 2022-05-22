ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني اكتشف أعضاء من شبكة لجهاز المخابرات الإسرائيلي وألقى القبض عليهم.

وقالت خدمة العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيان "بتوجيه من جهاز المخابرات التابع للنظام الصهيوني، حاولت الشبكة سرقة وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة والخطف وانتزاع اعترافات ملفقة من خلال شبكة من البلطجية".

مقتل مسؤول بالحرس الثوري

إلى ذلك، قتل مسلحون على دراجة نارية عنصراً مجهولاً بالحرس الثوري الإيراني خارج منزله في طهران، اليوم الأحد، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الذي لم يذكر سوى تفاصيل قليلة عن الهجوم.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن المهاجمين أطلقوا الرصاص على الضحية خمس مرات عندما دخل منزله في أحد الأزقة الواقعة شرقي العاصمة.

وعرفت التقارير الضحية فقط بأنه ”مدافع عن المراقد”، في إشارة إلى الإيرانيين الذين يقاتلون تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق ضمن ”فيلق القدس” التابع للحرس الثوري والذي يشرف على العمليات العسكرية خارج البلاد.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، فيما تلاحق قوات الأمن المهاجمين المشتبه بهم، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي دون تقديم مزيد من التفاصيل أو توضيح الدافع من وراء القتل.

من جهته، أعلن الحرس الثوري أن العقيد في الحرس الثوري صياد خدايي اغتيل خلال عملية "إرهابية" جنوبي طهران، وقال في بيان إن جهات تابعة للاستكبار العالمي تقف خلف العملية.