تخلف سيتي بهدفين لأستون فيلا حملا توقيع كل من، ماتي كاش والبرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقتين 37 و69، قبل أن يقلب فريق غوارديولا النتيجة بثلاثة أهداف مُتتالية سجلها الألماني إلكاي غوندوغان (هدفين) والإسباني رودريغو هيرنانديز، في الدقائق 76، 78، 81.

ونال سيتي لقبه الثاني توالياً والثامن في تاريخه بعد أن انفرد بالصدارة برصيد 93 نقطة متقدماً بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، الذي لم يكفه الفوز على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف لواحد.

وفي مواجهات أخرى، عاد توتنهام بالفوز من أرض نوريتش سيتي بخماسية نظيفة، وضمن المركز الرابع الذي أهّل الفريق لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وانتصر تشيلسي الثالث على واتفورد بهدفين لواحد، وأرسنال على إيفرتون بخمسة أهداف لواحد وظل خامساً ليُشارك رسمياً الموسم المقبل في مسابقة الدوري الأوروبي رفقة مانشستر يونايتد الذي سقط أمام كريستال بالاس بهدفٍ دون مقابل.

وضمن ليدز يونايتد البقاء بين الكبار عقب تغلبه على مضيفه برينتفورد بهدفين لواحد، وخسارة بيرنلي في ميدانه أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف.

وهبط بيرنلي رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى باحتلاله المركز الثامن عشر بـ35 نقطة، ليكون ثالث المغادرين من الدوري الممتاز بعد واتفورد ونوريتش سيتي.