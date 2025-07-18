سياسة
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"ما لم تتوافر المساواة".. تتار يؤكد عدم استئناف المفاوضات مع إدارة جنوب قبرص اليونانية
أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار أن بلاده لن تستأنف المفاوضات الرسمية مع إدارة الجانب اليوناني من الجزيرة ما لم يجرِ التأكيد على المساواة السيادية للجانب القبرصي-التركي ووضعه الدولي المتساوي.
"ما لم تتوافر المساواة".. تتار يؤكد عدم استئناف المفاوضات مع إدارة جنوب قبرص اليونانية
رئيس جمهورية شمال قبرص التركية إرسين تتار / AA
18 يوليو 2025

جاء ذلك في تصريحات صحفية، الخميس، عقب الاجتماع غير الرسمي الموسع بشأن قبرص، الذي انعقد في نيويورك، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال تتار، إن ثمة في قبرص دولتين منفصلتين ديمقراطيتين تعكسان إرادة الشعبين القبرصي-التركي والقبرصي-اليوناني.

وأضاف: "إذا كان سيجري إطلاق عملية تفاوضية جديدة ورسمية، فيجب أن تُدار هذه العملية على أساس الحقائق القائمة على الأرض، وبمفهوم يقوم على المساواة والعدالة والاحترام للطرفين".

وأضاف: "لن نستأنف مفاوضات الحل الرسمية ما لم يجرِ التأكيد على المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي للجانب القبرصي-التركي".

وتعاني قبرص منذ 1974 انقساماً بين شطرين تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في كرانس مونتانا بسويسرا في يوليو/تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

مصدر:TRT Arabi
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