سياسة
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فنلندا: سنقدّم ضمانات لتركيا بشأن مراقبة ارتباطات PKK الإرهابي
أكد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو أن بلاده على استعداد لتقديم ضمانات لتركيا بمراقبة ارتباطات تنظيم PKK الإرهابي على أراضيها، وأشار إلى أنّ المحادثات متواصلة مع تركيا وستستغرق عدة أسابيع لحل المشكلات العالقة.
فنلندا: سنقدّم ضمانات لتركيا بشأن مراقبة ارتباطات PKK الإرهابي
وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو / AA
23 مايو 2022

أكد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو أن بلاده ستقدم ضمانات لتركيا بمراقبة ارتباطات تنظيم PKK الإرهابي على أراضيها.

جاء ذلك في حديث لهافيستو الأحد لقناة "Yle" المحلية الرسمية حول انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال: "بإمكاننا بالتأكيد منح تركيا مثل هذه الضمانات، إنّ PKK منظمة إرهابية في أوروبا ومن الأهمية بمكان فعل ما ينبغي لنا لعدم السماح لنشاطاتها في فنلندا".

وعلى الرغم من أنّ وزير الخارجية الفنلندي صرح في وقت سابق بأنّ محادثات انضمام بلاده إلى الناتو ستستغرق عدة أيام، فإنه أكد في تصريحاته اليوم أنّ المحادثات متواصلة مع تركيا وستستغرق عدة أسابيع من أجل حل المشكلات العالقة.

وتطرق هافيستو للاتصال الهاتفي الذي جرى أمس بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والفنلندي ساولي نينيستو الذي بحثا فيه "سجل فنلندا في مكافحة الإرهاب".

وأمس السبت أكد أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي أن من حق تركيا الطبيعي أن تنتظر من الدول الأخرى احترام ودعم كفاحها المشروع والحازم ضد تهديد واضح يطول أمنها القومي وشعبها.

والأربعاء تقدمت فنلندا والسويد رسمياً بطلب العضوية لحلف شمال الأطلسي، لكن الرئيس أردوغان أعلن تحفظ بلاده على انضمامهما.

وقال أردوغان إن الدولتين لا تبديان موقفاً صريحاً ضد التنظيمات الإرهابية (في إشارة إلى "PKK" وأذرعه)، وإنه لا يمكن لأنقرة أن توافق على انضمامهما في هذه المرحلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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