سياسة
3 دقيقة قراءة
ما تأثير تفشي جدري القرود في خدمات الصحة الجنسية؟
حذّر أطباء من أن مرض جدري القرود قد يكون له "تأثير هائل" في خدمات الصحة الجنسية والقدرة على تقديمها للمحتاجين إليها. ولم يُوصَف هذا المرض سابقاً على أنه عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ولكن يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال المباشر خلال ممارسة الجنس.
ما تأثير تفشي جدري القرود في خدمات الصحة الجنسية؟
منعت عيادات الصحة الجنسية في لندن الأشخاص المصابين بمرض جدري القرود من الدخول إليها تماماً / Reuters
23 مايو 2022

حذّر أطباء من أن مرض جدري القرود قد يكون له "تأثير هائل" في خدمات الصحة الجنسية وقدرتها على تقديمها للمحتاجين إليها.

إذ تُضطرّ العيادات إلى فرض إجراءات العزل على العاملين فيها إذا اتصلوا بأي مصاب.

وفي لندن، حيث اكتُشفت معظم الحالات العشرين التي حُدّدت في بريطانيا، منعت عيادات الصحة الجنسية الأشخاص من الدخول إليها تماماً.

وقالت الجمعية البريطانية للصحة الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية إنها قلقة من تأثير ذلك في الإصابات الأخرى.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بجدري القرود، وهي خفيفة عموماً، نادرة خارج منطقة وسط وغرب إفريقيا، ولكن أُكّد نحو 80 حالة في 12 دولة على الأقلّ.

وتأكد وجود العدوى في إيطاليا والسويد وإسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة وكندا، وكذلك بريطانيا حيث أُبلغ عن أول حالة أوروبية.

وتقول منظَّمة الصحة العالمية إنه يجري التحقيق في 50 حالة أخرى مشتبهاً بها.

ويمكن أن ينتشر جدري القرود عندما يكون شخص ما على اتصال وثيق بشخص مصاب، ويمكن للفيروس أن يدخل الجسم من خلال الجلد المجروح، أو من خلال العينين أو الأنف أو الفم.

ولم يُوصَف هذا المرض سابقاً على أنه عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ولكن يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال المباشر في أثناء ممارسة الجنس.

وكانت أحدث الحالات في بريطانيا لرجال مثليين، مما دفع وكالة الأمن الصحي في بريطانيا إلى تشجيع الرجال الذين لديهم ممارسات جنسية مثلية على أن يحذروا من ظهور أي طفح جلدي أو جروح غير عادية.

وطلبت منهم السلطات الاتصال بخدمة الصحة الجنسية المحلية، إذا كانت لديهم مخاوف.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد يوم الجمعة، إن بلاده تخزّن جرعات من لقاح الجدري للمساعدة على حماية بعض المجموعات من الفيروس.

وتعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعاً طارئاً مع خبراء بشأن انتشار الفيروس، الذي يظهر عادةً في المناطق النائية من وسط وغرب إفريقيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us