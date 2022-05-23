سياسة
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"الحليب الطائر".. وصول طائرة عسكرية محمَّلة بأطنان من حليب الأطفال لأمريكا
أعلن البيت الأبيض، عن وصول طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش الأمريكي، قادمة من ألمانيا وعلى متنها نحو 35 طناً من حليب الأطفال، لمواجهة أزمة الحليب غير المسبوقة في البلاد.
"الحليب الطائر".. وصول طائرة عسكرية محمَّلة بأطنان من حليب الأطفال لأمريكا
تعاني الولايات المتحدة أزمة غير مسبوقة في نقص حليب الأطفال.  / AFP
23 مايو 2022

أعلن البيت الأبيض الاثنين، عن وصول طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش الأمريكي، إلى الولايات المتحدة، قادمة من ألمانيا وعلى متنها نحو 35 طناً من حليب الأطفال، لمواجهة أزمة الحليب غير المسبوقة التي تعانيها أمريكا.

ويمكن لهذه الشحنة أن تغطي نحو 15 بالمئة من الطلب العاجل على حليب الأطفال، وفق شبكة CNN، نقلاً عن برايان ديز، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي.

من جانبه غرّد الرئيس بايدن قائلاً: "فريقنا يسابق الزمن ليوفر الحليب بما يغطّي حاجة الجميع"، مؤكداً أن "مزيداً من الشحنات سيصل قريباً إلى البلاد في إطار عملية (الحليب الطائر)" التي أعلنت عنها واشنطن.

وتعاني الولايات المتحدة أزمة نقص حليب الأطفال، لعدة أسباب، أهمها سحب شركة "أبوت" عشرات المنتجات من الأسواق، بعد وفاة رضيعين وإصابة 3 آخرين بسبب تلوُّث في منتجاتها أدى إلى إغلاق أكبر مصانعها.

وعمّق الأزمةَ مشكلةُ سلاسل التوريد المستمرة منذ تفشِّي وباء كورونا في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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