أعلن البيت الأبيض الاثنين، عن وصول طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش الأمريكي، إلى الولايات المتحدة، قادمة من ألمانيا وعلى متنها نحو 35 طناً من حليب الأطفال، لمواجهة أزمة الحليب غير المسبوقة التي تعانيها أمريكا.

ويمكن لهذه الشحنة أن تغطي نحو 15 بالمئة من الطلب العاجل على حليب الأطفال، وفق شبكة CNN، نقلاً عن برايان ديز، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي.

من جانبه غرّد الرئيس بايدن قائلاً: "فريقنا يسابق الزمن ليوفر الحليب بما يغطّي حاجة الجميع"، مؤكداً أن "مزيداً من الشحنات سيصل قريباً إلى البلاد في إطار عملية (الحليب الطائر)" التي أعلنت عنها واشنطن.

وتعاني الولايات المتحدة أزمة نقص حليب الأطفال، لعدة أسباب، أهمها سحب شركة "أبوت" عشرات المنتجات من الأسواق، بعد وفاة رضيعين وإصابة 3 آخرين بسبب تلوُّث في منتجاتها أدى إلى إغلاق أكبر مصانعها.

وعمّق الأزمةَ مشكلةُ سلاسل التوريد المستمرة منذ تفشِّي وباء كورونا في العالم.