تخطّط شركة نوكيا الفنلندية لاتخاذ تركيا مقرّاً لإنتاج شبكات الجيل الخامس، مستفيدة من عوامل البنى التحتية واللوجستية والموقع الجغرافي الهامّ الرابط بين الشرق والغرب.

وفي حوار مع الأناضول، قال أوزغور أرزينجان مدير نوكيا في تركيا، إن الشركة تخطّط لتصدير محطات البثّ القاعدية التي تنتجها داخل تركيا، "بل وبإمكاننا إنتاج منتجات الجيل الخامس 5G في تركيا من أجل شركات الاتصالات في الخارج".

وتنتج نوكيا حالياً في تركيا محطات البث القاعدية بالتعاون مع شركة التكنولوجيا التركية كاريل (karel)، فيما وصلت خطط نوكيا إلى مرحلة متقدمة للتصدير إلى الخارج.

وشركة نوكيا واحدة من شركات قليلة حول العالم قادرة على إنتاج شبكات الجيل الخامس لشركات الاتصالات.

وأفاد أرزينجان بأن تركيا اشترطت منذ إجراء مناقصات الجيل الرابع في الاتصالات 4.5G شرطاً أن يكون للمنتجات التي تنتجها الشركات الأجنبية في تركيا نسبة مكوّن محلّي مع شريك تركي.

لذلك قررت شركة نوكيا العام الماضي التعاون مع شركة كاريل التركية وبدأت إنتاج محطات البثّ القاعدية من الجيلين الرابع والخامس في منشآت كاريل داخل تركيا.

وأردف: "مراحل الإنتاج بالكامل تحدث في تركيا، بما فيها المكونات والكروت الإلكترونية"، مشيراً إلى اكتمال الإنتاج التجريبي لبعض المنتجات.

وحصلت منتجات نوكيا وكاريل على شهادة "منتج محلي" من أجل هذه المنتجات لتلبية احتياجات العملاء الأتراك، ومن الممكن بدء تصديرها إلى الخارج حال تحقيق مستوى الجودة والتكلفة اللازمين.

ولفت المسؤول في الشركة الفنلندية إلى أنهم يعتزمون زيادة الإنتاج وتنويع المنتجات مع ازدياد الطلب ومع انتقال تركيا إلى الجيل الخامس في الاتصالات 5G.

وأعرب عن رغبتهم في زيادة نسبة المكون المحلي، لذلك سيعملون على توطين بعض المكونات التي تُستورَد من الخارج.

وأوضح: "أجرينا اختبارات ميدانية مع مزودي خدمة الاتصالات في تركيا، للتحقق من جاهزية البلد لبدء العمل على الانتقال إلى الجيل الخامس".

وتابع: "لم نبدأ بعد إنتاج منتجات الجيل الخامس من الاتصالات 5G، لأن تركيا لم تنتقل إليه بعد، ولكن يمكننا الإنتاج من أجل الشركات المزودة لهذه الخدمة في الخارج".

وتسعى الشركة لتقليل التكلفة "حتى نتمكن من المنافسة في سوق الصادرات، ونتوقع أن تقلّ التكلفة مع زيادة حجم الإنتاج. أفضل أسواق يمكن التصدير إليها بحكم موقع تركيا هي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا".

سوق استراتيجية

وأكد أرزينجان أهمية السوق التركية لشركة نوكيا، مشيراً إلى أن تركيا سوق استراتيجية تزداد أهميتها يوماً بعد يوم.

ولفت إلى أن تركيا تتمتع بكفاءات هندسية كبيرة، وتحرز تقدماً سريعاً في القطاع بما يجعلها نموذجاً يُحتذى به في المنطقة.

وقال: "الشركة تهدف مع متعاونيها المحليين إلى أن تكون جزءاً مهماً من النظام البيئي لقطاع التكنولوجيا في تركيا. نؤمن بقدرات وإمكانات تركيا ونرغب في التعاون مع شركاء محليين في مجالات أكثر".