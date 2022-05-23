سياسة
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الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادي بتنظيم PKK الإرهابي في الموصل العراقية
تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد القيادي في تنظيم PKK الإرهابي محمد أردوغان في مدينة الموصل العراقية، وهو المسؤول عن إصدار أوامر تنفيذ عمليات إرهابية ضد مدنيين وجنود أتراك، كذلك فإنه مطلوب للسلطات التركية بتهمة محاولة قلب النظام الدستوري.
الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادي بتنظيم PKK الإرهابي في الموصل العراقية
الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادي بتنظيم PKK / AA
23 مايو 2022

تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد القيادي في تنظيم PKK الإرهابي محمد أردوغان في مدينة الموصل العراقية.

وأفادت مصادر أمنية الاثنين أن الاستخبارات التركية حيّدت الإرهابي المسؤول عن مناطق مخمور وكركوك والموصل في العراق الملقب باسم "أحمد روبار".

وأضافت أن الإرهابي يعمل في التنظيم منذ تسعينيات القرن الماضي، وهو المسؤول عن إصدار أوامر تنفيذ عمليات إرهابية ضد مدنيين وجنود أتراك، كذلك فإنه مطلوب للسلطات التركية بتهمة محاولة قلب النظام الدستوري والمس بوحدة وسلامة الدولة.

وأوضحت المصادر أن الإرهابي حُيّد في عملية بتاريخ 21 مايو/أيار الجاري، وأنه كان يعيش في مخيم مخمور العراقي ببطاقة هوية مزورة باسم الحاج ميرزا علي.

ونفذ الإرهابي محمد أردوغان العديد من الهجمات الإرهابية ضد تركيا خلال فترة وجوده في مناطق آفشين وهاكورك شمالي العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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