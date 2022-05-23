قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن سياسة توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن تعود بالنفع على تركيا والحلف "ما لم تُراعَ الحساسيات الأمنية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مراسم بدء بناء غواصة محلية في ولاية قوجة إيلي غربي البلاد.

وأوضح أردوغان أن "تركيا بصفتها دولة دفعت ثمناً من أجل الناتو تريد أن ترى خطوات ملموسة تتعلق بأمنها القومي بدلاً من التصريحات الدبلوماسية الفضفاضة".

وفيما يخص إنشاء الغواصات المحلية قال أردوغان: "نخطط لتسليم غواصتنا المحلية لقواتنا البحرية خلال 5-6 سنوات".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تخطط لامتلاك 6 غواصات مع حلول عام 2027.

وأضاف أن مشروع بناء الغواصة المحلية يساهم فيه نحو 30 شركة تركية، مؤكداً أن حكومة بلاده تعمل جاهدة لتحقيق الاستقلالية التامة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية.

وانتقد أردوغان ازدواجية المعايير لدى بعض الدول الأوروبية قائلاً: "الذين يتحدثون باستمرار عن القانون والعدالة والقيم الديمقراطية في لقاءاتهم معنا لم يخجلوا من استضافة القتلة الدمويين".

وأردف: "اليوم يتغنون بنجاحات طائراتنا المسلحة من دون طيار في أوكرانيا، لكن بالأمس كانوا يصفونها بأنها آلات قتل لدورها في حرب قرة باغ، اليوم تراهم يشيدون بدور تركيا في الناتو، لكنهم بالأمس كانوا ينتقدون إجراءات بلادنا في ليبيا وسوريا".

وشدد أردوغان على ضرورة الحفاظ على تضامن الناتو بأعلى مستوى، داعياً لدعم تركيا في كفاحها ضد الإرهاب ورفع العقوبات المفروضة عليها.