سياسة
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رئيسة وزراء السويد: ننتظر المباحثات المقبلة مع تركيا حول الناتو بفارغ الصبر
أكدت رئيسة الوزراء السويدية أن بلاها تنتظر "بفارغ الصبر" المباحثات المرتقَبة مع تركيا حول الانضمام إلى حلف الناتو، مشيرة إلى أنّ المباحثات ستستغرق بعض الوقت.
رئيسة وزراء السويد: ننتظر المباحثات المقبلة مع تركيا حول الناتو بفارغ الصبر
ماغدالينا أندرسون رئيسة وزراء السويد: "بفارغ الصبر ننتظر المباحثات المرتقبة مع تركيا". / AA
23 مايو 2022

قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، إن المباحثات مع تركيا حول انضمام بلادها إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" ستستغرق بعض الوقت.

وأشارت أندرسون في تصريحات أدلت بها لوكالة الأنباء السويدية "TT"، إلى استمرار المباحثات بين أنقرة وستوكهولم في هذ الخصوص.

وأضافت: "أجريتُ لقاءً جيداً وإيجابياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهاية الأسبوع الماضي".

وأكدت أن اللقاءات الثنائية والثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، واستدركت: "إلا أن المباحثات ستستغرق وقتاً".

وأفادت رئيسة الوزراء بأنها تنتظر "بفارغ الصبر" المباحثات المرتقَبة مع تركيا.

والأربعاء الماضي تقدمت السويد وفنلندا رسمياً بطلب العضوية في حلف شمال الأطلسي، لكن الرئيس أردوغان أعلن تحفُّظ بلاده على انضمامهما.

وقال أردوغان إن الدولتين لا تُبدِيان موقفاً صريحاً ضدّ التنظيمات الإرهابية (في إشارة إلى PKK وأذرعه)، وإنه لا يمكن لأنقرة أن توافق على انضمامهما في هذه المرحلة.

في سياق آخر بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، مع نظيره في لاتفيا إيدغارس رينكيفيكس، مسائل تتعلق بحلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الاثنين، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية.

وأوضح البيان أن جاوش أوغلو ورينكيفيكس تناولا أيضاً خلال الاتصال الهاتفي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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