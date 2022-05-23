قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، إن المباحثات مع تركيا حول انضمام بلادها إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" ستستغرق بعض الوقت.

وأشارت أندرسون في تصريحات أدلت بها لوكالة الأنباء السويدية "TT"، إلى استمرار المباحثات بين أنقرة وستوكهولم في هذ الخصوص.

وأضافت: "أجريتُ لقاءً جيداً وإيجابياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهاية الأسبوع الماضي".

وأكدت أن اللقاءات الثنائية والثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، واستدركت: "إلا أن المباحثات ستستغرق وقتاً".

وأفادت رئيسة الوزراء بأنها تنتظر "بفارغ الصبر" المباحثات المرتقَبة مع تركيا.

والأربعاء الماضي تقدمت السويد وفنلندا رسمياً بطلب العضوية في حلف شمال الأطلسي، لكن الرئيس أردوغان أعلن تحفُّظ بلاده على انضمامهما.

وقال أردوغان إن الدولتين لا تُبدِيان موقفاً صريحاً ضدّ التنظيمات الإرهابية (في إشارة إلى PKK وأذرعه)، وإنه لا يمكن لأنقرة أن توافق على انضمامهما في هذه المرحلة.

في سياق آخر بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، مع نظيره في لاتفيا إيدغارس رينكيفيكس، مسائل تتعلق بحلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الاثنين، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية.

وأوضح البيان أن جاوش أوغلو ورينكيفيكس تناولا أيضاً خلال الاتصال الهاتفي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.