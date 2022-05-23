سياسة
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محاكمة أول جندي روسي في أوكرانيا بالسجن مدى الحياة
أدانت محكمة في كييف، جندياً روسياً قتل مدنياً، بارتكاب جريمة حرب، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، في أول حكم يصدر بحق جندي روسي منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.
محاكمة أول جندي روسي في أوكرانيا بالسجن مدى الحياة
هيئة مراقبة الاتصالات الروسية تحظر خدمة صحيفة "موسكو تايمز" باللغة الروسية / AA
23 مايو 2022

قضت محكمة أوكرانية بالسجن مدى الحياة على الجندي الروسي فاديم شيشيمارين، لارتكابه "جريمة حرب وقتل للبشر"، في أول محاكمة لجندي روسي منذ بدء الحرب أواخر فبراير/شباط.

وأشار قرار المحكمة الأوكرانية الاثنين، إلى تورُّط الجندي الروسي (21 عاماً) بقتل مدني في منطقة سومي الأوكرانية، بعد أيام من انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأكّدَت المحكمة صحة التهم الموجهة إلى الجندي الروسي، مصنِّفةً فعله ضمن "جرائم الحرب".

وفي 24 فبراير/شباط أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلِّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخُّلاً في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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