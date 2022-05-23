سياسة
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عضو بالكنيست يحذر من "حرب دينية" بسبب التحركات الإسرائيلية في القدس
عارض عضو الكنيست رام بن باراك حكماً أصدرته محكمة إسرائيلية لصالح اليهود الذين حاولوا الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس، وقال: "خلال هذه الفترة الحساسة يجب توخي الحذر. علينا أن لا نشعل بأيدينا حرباً دينية هنا".
عضو بالكنيست يحذر من "حرب دينية" بسبب التحركات الإسرائيلية في القدس
#JIB11 : Décès d'un Palestinien blessé lors de heurts avec la police israélienne à Jérusalem / AFP
23 مايو 2022

قال عضو بارز بالكنيست الاثنين، إن إسرائيل تخاطر بإشعال "حرب دينية" بعد أن أصدرت محكمة حكماً لصالح اليهود الذين حاولوا الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس، وفي وقت يخطط فيه القوميون لمسيرة بالقرب من الموقع الذي يشهد توتراً.

وأدانت الفصائل الفلسطينية التحركات الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس، قلب الصراع المستمر منذ عقود، وجددت تهديدات أعادت إلى الأذهان تحذيرات انطلقت في الفترة التي سبقت حرب مايو/أيار 2021 في غزة.

وألغت محكمة إسرائيلية بالقدس يوم الأحد أمراً أصدرته الشرطة بمنع ثلاثة يهود من دخول مجمع المسجد الأقصى بعد أن صلوا هناك.

وقال مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت إنه سيستأنف الحكم. وعلى بينيت، الذي يرأس حكومة ائتلافية هشة، أن يقرر ما إذا كان سيسمح بمسيرة الأعلام السنوية في البلدة القديمة يوم الأحد المقبل.

وعارض عضو الكنيست رام بن باراك رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، الحكم وأبدى قلقه من المسار المخطط للمسيرة، إذ يشمل الحي الإسلامي في البلدة القديمة.

وصرح لإذاعة كان: "أعتقد أنه خلال هذه الفترة الحساسة يجب توخي الحذر. علينا أن لا نشعل بأيدينا حرباً دينية هنا أو أي نوع من الاستفزازات التي من شأنها إشعال الشرق الأوسط".

ويُحيي متطرفون إسرائيليون مسيرة الأعلام في ذكرى احتلال إسرائيل للمدينة القديمة في حرب عام 1967. وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها عاصمة لها، وهو وضع غير معترَف به دولياً.

وأشعلت اشتباكات استمرت أسابيع في القدس الشرقية العام الماضي، بما في ذلك المسجد الأقصى، فتيل حرب في غزة في مايو الماضي أسفرت عن استشهاد ما لا يقلّ عن 250 فلسطينياً.

وبعد هدوء نسبي دام شهوراً، تصاعد التوتر مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة، مما أسفر عن مقتل كثيرين، مع تكرار المداهمات التي تشنها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

كما وقعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في المسجد الأقصى الشهر الماضي مرات عديدة خلال شهر رمضان.

وتوقع بن باراك، الذي يشارك حزبه المنتمي إلى تيار الوسط في الائتلاف، أن ينتظر بينيت حتى الليلة التي تسبق المسيرة ليقرر مسارها النهائي لمنع صراع محتمل.

وتابع: "لا يستحق الأمر دائماً دفع هذا الثمن مقابل مظاهرة تتعلق بالاستعراض وقليل من الأمور الأخرى".

وحذّر خالد البطش عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي بغزة من أن المضي قدماً في مسيرة الأعلام سيكون "رسالة حرب" ضد الفلسطينيين.

وأضاف أن الفلسطينيين سيتصدون لمسيرة الأعلام وأن المقاومة ستفعل ما ينبغي لحماية الأقصى والمقدسات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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