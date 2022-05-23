سياسة
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مضرب منذ 82 يوماً.. تدهور الوضع الصحي لأسير مضرب عن الطعام في سجون إسرائيل
قررت محكمة إسرائيلية نقل الأسير خليل العواودة، المضرب عن الطعام منذ 82 يوماً رفضاً للاعتقال الإداري، إلى مستشفى لخطورة وضعه الصحي، بشكل عاجل.
مضرب منذ 82 يوماً.. تدهور الوضع الصحي لأسير مضرب عن الطعام في سجون إسرائيل
اعتقل الاحتلال الإسرائيلي خليل عواودة منذ 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته 6 أشهر / وسائل إعلام فلسطينية
23 مايو 2022

قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إن محكمة إسرائيلية قررت نقل الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل العواودة إلى مستشفى لخطورة وضعه الصحي، بشكل عاجل.

وأوضح النادي، في بيان، الاثنين أن المحكمة العليا الإسرائيلية، قررت نقل خليل العواودة، المضرب عن الطعام منذ 82 يوماً رفضاً للاعتقال الإداري (دون تهمة) إلى المستشفى لخطورة وضعه الصحي.

وأضاف: "إدارة السجون ومنذ شروع العواودة، بالإضراب تحتجزه في عيادة سجن الرملة (وسط)، في ظروف قاهرة وصعبة للغاية".

وحمّل نادي الأسير، السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقل.

والعواودة، من بلدة إذنا بمحافظة الخليل (جنوب) معتقل منذ 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته 6 أشهر.

والاعتقال الإداري، هو قرار عسكري بالحبس دون محاكمة، لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد.

​​​​​​​وحتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4700، بينهم 32 أسيرة و170 قاصراً ونحو 600 معتقل إداري، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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