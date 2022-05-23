قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إن محكمة إسرائيلية قررت نقل الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل العواودة إلى مستشفى لخطورة وضعه الصحي، بشكل عاجل.

وأوضح النادي، في بيان، الاثنين أن المحكمة العليا الإسرائيلية، قررت نقل خليل العواودة، المضرب عن الطعام منذ 82 يوماً رفضاً للاعتقال الإداري (دون تهمة) إلى المستشفى لخطورة وضعه الصحي.

وأضاف: "إدارة السجون ومنذ شروع العواودة، بالإضراب تحتجزه في عيادة سجن الرملة (وسط)، في ظروف قاهرة وصعبة للغاية".

وحمّل نادي الأسير، السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقل.

والعواودة، من بلدة إذنا بمحافظة الخليل (جنوب) معتقل منذ 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته 6 أشهر.

والاعتقال الإداري، هو قرار عسكري بالحبس دون محاكمة، لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد.

​​​​​​​وحتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4700، بينهم 32 أسيرة و170 قاصراً ونحو 600 معتقل إداري، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.