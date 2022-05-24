سياسة
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الغارديان: خبراء متفجرات نظام الأسد في روسيا للمساعدة في تدمير مدن أوكرانيا
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن 50 من خبراء المتفجرات بنظام الأسد الذين يتمتعون بخبرة واسعة في صنع وتسليم المتفجرات وصلوا إلى روسيا للمساعدة في تدمير المدن الأوكرانية.
الغارديان: خبراء متفجرات نظام الأسد في روسيا للمساعدة في تدمير مدن أوكرانيا
برميل لم ينفجر استخدمه نظام الأسد في قصف المناطق المدنية في سوريا / Others
24 مايو 2022

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن فنيين من جيش النظام السوري متخصصين في صنع البراميل المتفجرة التي تسببت بدمار كبير في سوريا، وصلوا إلى روسيا منذ عدة أسابيع للمساعدة في حملة مشابهة محتملة في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عمن وصفتهم بضباط مخابرات أوروبيين الأحد قولهم إن "أكثر من 50 متخصصاً، وجميعهم يتمتعون بخبرة واسعة في صنع وتسليم المتفجرات الخام، وصلوا إلى روسيا منذ عدة أسابيع ويعملون جنباً إلى جنب مع مسؤولين من جيش فلاديمير بوتين".

وأضافت الصحيفة: "من المفهوم أن وصول هؤلاء الفنيين كان أحد العوامل وراء التحذيرات الأمريكية والأوروبية من أن الجيش الروسي ربما يستعد لاستخدام الأسلحة الكيميائية في الصراع الذي دخل شهره الرابع".

وذكرت الصحيفة أن الفنيين المتخصصين في صنع البراميل المتفجرة كانوا في طليعة القوات التي أرسلها النظام إلى روسيا لمساعدة الجيش الروسي في عمليته العسكرية بأوكرانيا، مشيرةً إلى أن عدد من وصلوا من جانب النظام السوري يتراوح بين 800 إلى 1000 عنصر.

والبراميل المتفجرة سلاح فتاك وقليل التكلفة استخدمه النظام السوري بكثرة خلال السنوات العشرة الماضية ضد المناطق الخارجة عن سيطرته، وتسبب في دمار كبير وحصيلة قتلى عالية جداً في المناطق التي يستهدفها.

وتُلقى تلك البراميل التي تكون على شكل أسطوانات من طائرات هليكوبتر، وهي عشوائية وغير موجهة، وعادة ما يتم إلقاؤها وسط التجمعات السكنية لإسقاط أكبر عدد ممكن من القتلى وبث الذعر والخوف في نفوس السكان.

كما اتهم النظام مراراً بملء البراميل بغاز الكلورين قبل رميها على المناطق المستهدفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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