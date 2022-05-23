سياسة
1 دقيقة قراءة
بعد 15 عاماً.. ستاربكس تغادر روسيا وتغلق 130 مقهى فيها
أعلنت سلسلة "ستاربكس" للمقاهي، أنها ستوقف عملياتها في روسيا ما يعني إغلاق 130 مقهى لها في البلاد.
بعد 15 عاماً.. ستاربكس تغادر روسيا وتغلق 130 مقهى فيها
أحد مقاهي ستاربكس / Others
23 مايو 2022

قالت شركة ستاربكس اليوم الاثنين إنها ستخرج من السوق الروسية بعد ما يقرب من 15 عاماً.

ويأتي الإعلان بعد خطوة مشابهة أعلنتها سلسلة "ماكدونالدز" الأمريكية العملاقة الأسبوع الماضي.

وكانت شركة ماكدونالدز أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستبيع مطاعمها في روسيا إلى صاحب الامتياز المحلي ألكسندر جوفور الذي سيعيد تسمية المطاعم، لكنها ستحتفظ بعلامتها التجارية.

وتملك ستاربكس، ومقرها الأساسي سياتل بالولايات المتحدة، 130 مقهىً في روسيا مملوكة بالكامل لمجموعة الشايع صاحبة الامتياز والتي توظف نحو ألفي شخص هناك.

ولم تقدم ستاربكس تفاصيل عن الأثر المالي لخروجها من روسيا

ويأتي قرار الشركة في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا أواخر فبراير/شباط الماضي، إذ قالت إنها "ستغادر روسيا ولن يعود لعلامتها التجارية وجود في السوق الروسية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us