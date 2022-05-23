قالت شركة ستاربكس اليوم الاثنين إنها ستخرج من السوق الروسية بعد ما يقرب من 15 عاماً.

ويأتي الإعلان بعد خطوة مشابهة أعلنتها سلسلة "ماكدونالدز" الأمريكية العملاقة الأسبوع الماضي.

وكانت شركة ماكدونالدز أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستبيع مطاعمها في روسيا إلى صاحب الامتياز المحلي ألكسندر جوفور الذي سيعيد تسمية المطاعم، لكنها ستحتفظ بعلامتها التجارية.

وتملك ستاربكس، ومقرها الأساسي سياتل بالولايات المتحدة، 130 مقهىً في روسيا مملوكة بالكامل لمجموعة الشايع صاحبة الامتياز والتي توظف نحو ألفي شخص هناك.

ولم تقدم ستاربكس تفاصيل عن الأثر المالي لخروجها من روسيا

ويأتي قرار الشركة في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا أواخر فبراير/شباط الماضي، إذ قالت إنها "ستغادر روسيا ولن يعود لعلامتها التجارية وجود في السوق الروسية".