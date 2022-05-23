كشف الرئيس رجب طيب أردوغان الاثنين أن تركيا ستشرع قريباً باستكمال إنشاء المناطق الآمنة بمحاذاة حدودها الجنوبية، شمالي سوريا.

جاء ذلك في خطاب أردوغان للشعب، عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وقال: "سنبدأ اتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة في عمق 30 كيلومتراً على طول حدودنا الجنوبية (مع سوريا)".

وأفاد أن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

وأردف: "سنتخذ قراراتنا بهذا الخصوص خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الخميس".

إلغاء اجتماع مع اليونان

في سياق آخر، أعلن أردوغان إلغاء بلاده عقد اجتماع المجلس الاستراتيجي مع اليونان.

وأضاف أردوغان: "لا أقبل لقاء رئيس الوزراء اليوناني إطلاقاً ولم يعد أحد اسمه ميتسوتاكيس بالنسبة إليّ".

وحول تزويد بلاده بمقاتلات F-16، أعرب الرئيس التركي عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لن تأبه لما يقوله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عند اتخاذها القرار في هذا الشأن.