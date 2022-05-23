سياسة
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أردوغان يعلن إرسال مواطن تركي إلى محطة الفضاء قريباً ويفتح باب التقدم
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاستعدادات ستبدأ لإرسال مواطن تركي إلى الفضاء ضمن إطار برنامج تركيا الوطني للفضاء، فاتحاً باب التقدم للبرنامج.
أردوغان يعلن إرسال مواطن تركي إلى محطة الفضاء قريباً ويفتح باب التقدم
بشكل رسمي بدء مرحلة إرسال مواطن تركي إلى محطة الفضاء الدولية / AA
23 مايو 2022

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين البدء بشكل رسمي في مرحلة إرسال مواطن تركي إلى محطة الفضاء الدولية.

جاء ذلك في تصريحات عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة أنقرة، بخصوص برنامج تركيا الوطني للفضاء.

وأوضح أردوغان أنهم أنشأوا موقعاً إلكترونياً من أجل طلبات التقديم على البرنامج، مؤكداً إمكانية تقديم الطلبات من كل المواطنين ممن يستوفون الشروط المطلوبة ولم يصلوا إلى سن الـ45.

وقال: "ضمن إطار برنامجنا الوطني للفضاء سنبدأ رسمياً إرسال مواطن تركي إلى محطة الفضاء الدولية".

وأضاف: "في نهاية تدريبهم، سيُرسَل واحد من المرشحين إلى محطة الفضاء الدولية عام 2023، من أجل المهمة التاريخية التي كلف بها".

والعام الماضي، استعرض الرئيس أردوغان 10 أهداف لبرنامج الفضاء الوطني التركي، من أبرزها إرسال مركبة للقمر بحلول 2023، وتأسيس ميناء فضائي (موقع لإطلاق واستقبال المركبات الفضائية)، وإنشاء منطقة لتطوير تقنيات الفضاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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