سياسة
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"تنين الموت"... اكتشاف حفرية نوع ضخم من الزواحف الطائرة بالأرجنتين
علماء أرجنتينيون يكتشفون نوعاً جديداً من الزواحف الطائرة الضخمة أطلقوا عليه "تنين الموت"، عاش قبل نحو 86 مليون سنة بجانب الديناصورات إبان العصر الطباشيري، ويصنف أكبر الزواحف المجنحة القديمة (التيروصورات) المكتشفة حتى الآن.
"تنين الموت"... اكتشاف حفرية نوع ضخم من الزواحف الطائرة بالأرجنتين
من المرجح أن منظر الزاحف كان مخيفاً / Reuters
24 مايو 2022

اكتشف علماء أرجنتينيون نوعاً جديداً من الزواحف الطائرة الضخمة أُطلق عليه "تنين الموت"، عاش قبل نحو 86 مليون سنة بجانب الديناصورات، في اكتشاف يسلط مزيداً من الضوء على حيوان مفترس كان جسمه بطول حافلة مدرسية.

ويبلغ طول هذا الزاحف المجنح القديم أو التيروصور نحو تسعة أمتار، ويقول الباحثون إنه سبق الطيور في التحليق باعتباره من بين أول المخلوقات على الأرض التي استخدمت الأجنحة لاصطياد فرائسها من السماء فترة ما قبل التاريخ.

اكتشف فريق العلماء حفرية ثاناتوسدراكون أمارو التي جرت تسميتها حديثاً في جبال الأنديز بمقاطعة ميندوزا غرب الأرجنتين.

ووجدوا أن الصخور التي حفظت بقايا هذا الزاحف تعود إلى 86 مليون سنة، إبان العصر الطباشيري.

ويعني هذا التاريخ أن تلك الزواحف الطائرة المخيفة عاشت ما لا يقل عن 20 مليون سنة قبل أن يتسبب اصطدام كويكب بما يعرف الآن بشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية في القضاء على معظم أشكال الحياة على الأرض منذ نحو 66 مليون سنة.

وقال رئيس المشروع ليوناردو أورتيز في مقابلة خلال عطلة نهاية الأسبوع إن خصائص الحفرية التي لم يسبق لها مثيل تطلبت اسماً جديداً جمع بين الكلمات اليونانية القديمة للموت (ثاناتوس) والتنين (دراكون).

وأضاف أورتيز: "بدا من المناسب تسميته بهذه الطريقة... إنه تنين الموت".

ومن المرجح أن منظر الزاحف كان مخيفاً. وقال الباحثون الذين نشروا دراستهم في أبريل/نيسان الماضي في المجلة العلمية (كريتاشيوس ريسيرس) إن عظام الحفرية الضخمة تصنف النوع الجديد أكبر الزواحف المجنحة القديمة (التيروصورات) المكتشفة حتى الآن في أمريكا الجنوبية، وواحدة من أكبر التيروصورات المكتشفة في أي مكان آخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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