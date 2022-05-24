سياسة
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هل أصبحت اللقاحات ضرورية للحد من انتشار جدري القرود؟ "الصحة العالمية" تجيب
مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية يوضح موقف المنظمة الحالي من الحاجة إلى إطلاق حملة تلقيح لمواجهة تفشي مرض جدري القرود. ماذا قال؟
هل أصبحت اللقاحات ضرورية للحد من انتشار جدري القرود؟ "الصحة العالمية" تجيب
منظمة الصحة العالمية لا تعتقد أن تفشي جدري القرود خارج إفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية / AFP
24 مايو 2022

قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود خارج قارة إفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية، إذ إن إجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن ستسهم في السيطرة على انتشاره.

وقال ريتشارد بيبودي الذي يقود فريق مسببات الأمراض مرتفعة التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا في مقابلة مع رويترز إن الإمدادات الفورية من اللقاحات ومضادات الفيروسات محدودة نسبياً.

وجاءت تصريحات بيبودي بينما أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها في طور إطلاق جرعات من لقاح (جينيوس) لاستخدامها مع حالات لمرض جدري القرود، مضيفة أن أكثر من 1000 جرعة في المخزون الوطني.

وقال مسؤولو المراكز إنهم يتوقعون أن يرتفع هذا المستوى بسرعة كبيرة الأسابيع المقبلة.

وقالت الحكومة الألمانية الاثنين إنها تدرس الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالتطعيمات، كما منحت بريطانيا التطعيمات للعاملين لديها في مجال الرعاية الصحية.

وتدقق سلطات الصحة العامة في أوروبا وأمريكا الشمالية في أكثر من 100 حالة اشتباه أو مؤكدة بالعدوى الفيروسية في أسوأ تفشٍّ للفيروس خارج قارة إفريقيا التي يتوطن فيها.

وقال بيبودي إن الإجراءات الأساسية للسيطرة على تفشي المرض تتمثل في تتبع الاتصال وعزله، مشيراً إلى أنه لا ينتشر بسهولة شديدة ولم يتسبب حتى الآن في ظهور مرض خطير. وأضاف أن اللقاحات المستخدمة لمكافحة جدري القرود قد تحمل بعض الآثار الجانبية الخطيرة.

وليس واضحاً سبب تفشي المرض، إذ يسعى يحاول العلماء لفهم مصدر الحالات وما إذا كان أي شيء قد تغير في الفيروس.

وكانت روزاموند لويس مديرة إدارة الجدري ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية قالت يوم الاثنين إن المنظمة ليس لديها دليل على أن فيروس جدري القردة قد تحور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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