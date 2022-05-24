سياسة
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الأردن يعلن مواجهة جماعات مرتبطة بإيران في سوريا تشن حرب مخدرات على حدوده
قال الجيش الأردني إنه يستعد لتصعيد المواجهة مع وحدات من الجيش السوري موالية لإيران وفصائل أخرى موالية لطهران، تكثف محاولاتها لتهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية إلى الخليج. ويُعتبر الأردن الوجهة ومسار العبور الرئيسي لنقل الأمفيتامين السوري.
الأردن يعلن مواجهة جماعات مرتبطة بإيران في سوريا تشن حرب مخدرات على حدوده
يُعتبر الأردن مسار عبور رئيسياً لنقل الأمفيتامين سوري الصنع الرخيص المعروف باسم الكبتاغون / AP
24 مايو 2022

قال الأردن الاثنين إن وحدات من الجيش السوري موالية لإيران وفصائل موالية لطهران تكثف محاولاتها لتهريب مخدرات بمئات الملايين من الدولارات عبر الحدود الأردنية إلى أسواق الخليج الثرية.

وقال الجيش إنه يستعد لتصعيد المواجهة مع مهربي مسلحين يحاولون العبور بكميات كبيرة من المخدرات على امتداد الحدود الوعرة مع سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش الأردني العقيد مصطفى الحياري في حديث إلى قناة المملكة المملوكة للدولة: "نواجه حرباً على هذه الحدود".

"حرب مخدرات.. التنظيمات الإيرانية. هذه التنظيمات هي أخطر لأنها تأتمر بأجندات خارجية وتستهدف الأمن الوطني الأردني".

وقال الأردن إن الجيش قتل أربعة مهربين الأحد في أحدث مواجهة على الحدود. وخلفت المواجهات 40 قتيلاً على الأقل من المتسللين فضلاً عن إصابة مئات منذ بداية العام، معظمهم من البدو الرحَّل الذين تستعين بهم الفصائل المرتبطة بإيران التي تسيطر على جنوب سوريا.

ويعتبر الأردن وجهة ومسار عبور رئيسياً لنقل الأمفيتامين سوري الصنع الرخيص المعروف باسم الكبتاغون إلى دول الخليج الغنية بالنفط.

وصارت سوريا التي مزقتها الحرب موقع الإنتاج الرئيسي في المنطقة لتجارة بمليارات الدولارات تتجه أيضاً إلى أوروبا. وتنفي حكومة الرئيس السوري بشار الأسد تورطها في صناعة المخدرات وتهريبها.

وقد أجبرت الزيادة الكبيرة في محاولات التهريب الأردن على تغيير قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش على امتداد الحدود، إذ أعطى للجيش سلطة استخدام القوة الساحقة.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الأسبوع الماضي إنه يخشى أن يؤدي انسحاب روسيا من جنوب سوريا نتيجة الحرب الأوكرانية إلى السماح لجماعات مسلحة مدعومة من إيران بملء الفراغ.

وأثار النفوذ المتزايد للجماعات المدعومة من إيران، ومنها حزب الله اللبناني، في جنوب سوريا في السنوات الماضية قلق الأردن وإسرائيل.

ويقول مسؤولون أردنيون إنهم نقلوا مخاوفهم من الزيادة الكبيرة في محاولات تهريب المخدرات إلى السلطات السورية، لكنهم لم يروا أي محاولة حقيقية لتضييق الخناق على هذه التجارة غير المشروعة.

وقال العميد أحمد خليفات مدير أمن الحدود في الجيش لصحيفة الغد: "كانت مطالبنا دوماً أن تؤدي قواتهم واجباتها، لكن لم نلمس حتى الآن أن لنا شريكاً حقيقياً في حماية الحدود".

وأضاف: "عمليات تهريب المخدرات أصبحت منظمة وتلقى الرعاية والدعم من أشخاص في القوات السورية وأجهزتها الأمنية، إلى جانب مليشيات حزب الله وإيران الموجودة في الجنوب السوري".

وقال الأردن إن الكميات المصادرة في الأشهر الخمسة الماضية تجاوزت 20 مليون قرص كبتاجون مقارنة بعدد 14 مليوناً خلال العام الماضي بأكمله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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